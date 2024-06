Rishi Sunak ‘dolido’ después de que el partido de derecha lo llamara ‘paquistaní’

El Reino Unido acudirá a las urnas el 4 de julio.

Londres:

El primer ministro británico, Rishi Sunak, expresó su enojo tras un insulto racista dirigido a él por un partidario del partido derechista Reform UK de Nigel Farage. El incidente fue sacado a la luz por un canal de noticias, que emitió una grabación de un activista utilizando el término despectivo “Paki”, un insulto racial dirigido a personas de ascendencia del sur de Asia, delante de sus hijas Krishna y Anoushka.

Sunak, el primer Primer Ministro de una minoría étnica de Gran Bretaña, dijo ante los medios de comunicación durante su campaña electoral: “Esto me duele y me enoja. No repito estas palabras a la ligera. Lo hago deliberadamente porque esto es demasiado importante como para no serlo”. claramente indicado por lo que es.”

“Cuando ves a los candidatos y activistas reformistas aparentemente usando un lenguaje racista y misógino y puntos de vista indiscutibles, creo que eso dice algo sobre la cultura dentro del Partido Reformista”, añadió el hombre de 44 años.

Farage, líder del partido Reform UK, condenó los comentarios como “espantosos” y se distanció de los comentarios del activista Andrew Parker. Farage, candidato al Parlamento, señaló que algunas personas nos habían “defraudado” y que esos sentimientos no reflejaban las opiniones del partido o de sus seguidores.

“Los terribles sentimientos expresados ​​por algunos en estos intercambios no tienen relación con mis propios puntos de vista, los de la gran mayoría de nuestros partidarios o Reform UK”, dijo Farage en un comunicado.

Reform UK, que hacía campaña con una plataforma antiinmigración, enfrentó desafíos en la selección de candidatos debido a la convocatoria anticipada de elecciones. A pesar de estos problemas, Farage sigue siendo optimista acerca de lograr un punto de apoyo en el Parlamento, posicionando a su partido como la “verdadera” oposición al esperado gobierno laborista.

Según la organización antirracismo Hope Not Hate, Reform UK ha tenido que retirar a 166 candidatos desde principios de año, muchos de los cuales hicieron comentarios racistas u ofensivos.

Sunak advirtió a los votantes que apoyar la Reforma del Reino Unido podría beneficiar inadvertidamente al Partido Laborista, al que ha criticado por sus políticas fiscales. También reprendió a Farage por comentarios que sugerían que las acciones occidentales provocaron la invasión rusa de Ucrania, calificando tales declaraciones de perjudiciales y apaciguadoras para Vladimir Putin.

El Reino Unido acudirá a las urnas el 4 de julio.