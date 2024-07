Resultados de las elecciones generales del Reino Unido de 2024 EN VIVO

Elecciones en el Reino Unido: cinco conservadores reciben títulos de caballero y dama en honores de disolución

El gobierno de Rishi Sunak anunció el título de caballero para cuatro conservadores en los honores de disolución: Oliver Dowden, el viceprimer ministro, Julian Smith, ex jefe del partido y secretario de Irlanda del Norte, Ben Wallace, ex secretario de Defensa, y Alister Jack, el escocés saliente. secretaria – y una dama, para la ex viceprimera ministra Therese Coffey.