Rahul Gandhi y Rajnath Singh se enfrentan en el Parlamento por Agniveer

La investigación terminó hace mucho tiempo. La acción llegó al parlamento. Ahora es el momento del debate y la discusión. Y también desacuerdos. El Lok Sabha fue testigo de uno de esos animados intercambios entre Rahul Gandhi, el primer líder de la oposición, y Rajnath Singh, el ministro de Defensa, en Agniveers.

Gandhi, mientras hablaba en el Lok Sabha, criticó al gobierno por el plan Agnipath, calificándolo de “trabajo desechable” para el gobierno.

Lanzado en 2022, el plan Agnipath prevé la incorporación a corto plazo del personal a las fuerzas armadas con el objetivo de reducir el perfil de edad de los tres servicios. Los reclutados en el marco del plan se denominan Agniveers.

“Un Agniveer perdió la vida en la explosión de una mina terrestre, pero no se le llama ‘mártir’. Yo lo llamo mártir, pero el gobierno de la India no lo llama mártir. El primer ministro Modi no lo llama mártir. Él llama Él Agniveer. Su familia no recibirá una pensión. No recibirán una compensación, el Sr. Gandhi, vestido con su camiseta y pantalones característicos.

En el marco del programa, los jóvenes de entre 17,5 y 21 años son admitidos por un período de cuatro años. Existe una disposición para retener el 25 por ciento de estos reclutas durante otros 15 años. El resto recibirá un paquete financiero cuando finalice su servicio.

El plan de servicio a corto plazo en las fuerzas armadas ha provocado violentas protestas en varias partes del país.

“Estáis marcando la diferencia entre un soldado y otro: uno recibirá una pensión, otro recibirá el estatus de mártir y el otro no. Y te consideras un devoto (Estás creando una división entre los soldados. Uno recibirá el nombre de mártir mientras que el otro no (el Agniveer). Uno recibirá la pensión mientras que el otro no (el Agniveer). Un Agniveer no se llama jawan. Así que llámese patriota”, dijo Gandhi, contrastando la diferencia entre los dos tipos de soldados.

Objetando la declaración de LoP Rahul Gandhi, el ministro de Defensa, Rajnath Singh, dice: “Él (Rahul Gandhi) no debe tratar de engañar a la Cámara haciendo declaraciones erróneas. Se otorga asistencia financiera de un millón de rupias a la familia de Agniveer, quien sacrifica su vida mientras protege … https://t.co/gJLaQLFdiO -ANI (@ANI) 1 de julio de 2024

En ese momento, Rajnath Singh, sentado entre el primer ministro Narendra Modi y Amit Shah, se puso de pie para objetar.

“Él (Rahul Gandhi) no debería intentar engañar a la Cámara haciendo declaraciones equivocadas. Se otorga una ayuda financiera de un millón de rupias a la familia de Agniveer, que sacrifica su vida mientras protege nuestras fronteras o durante la guerra”, dijo el Ministro de Defensa.

“No está mal, señor; No esta mal señor (No me equivoco, señor; no me equivoco, señor)”, protestó Gandhi.

Gandhi utilizó tanto compensación como pensión en su discurso y, en su respuesta, Singh utilizó la palabra compensación.

“Con respecto al plan Agniveer, se estableció comunicación directa con muchas personas, 158 organizaciones, sus sugerencias fueron aceptadas, por lo que se presentó este plan Agniveer. Este plan se creó después de pensarlo mucho”, dijo el Sr. Singh.

Según las disposiciones vigentes, las familias de Agniveers que mueren en el cumplimiento del deber no tienen derecho a prestaciones periódicas como una pensión.

En una entrevista con NDTV antes de las elecciones, Singh destacó que “uno de los factores detrás del inicio de este plan es incorporar más jóvenes a las fuerzas armadas”.

El Congreso ha argumentado que el plan dejará a Agniveers desempleado a la edad de 25 años. También dijo que afectará a la cohesión de las fuerzas, ya que los reclutas a corto plazo sirven junto a soldados elegibles para recibir pensiones seguras y prestaciones más generosas.

El Centro afirma que un buen paquete financiero para los Agniveers al final de los cuatro años de servicio les dará una buena ventaja además de la experiencia única de trabajar en las fuerzas armadas.

Las familias de Agniveers que mueren en el cumplimiento del deber deberían recibir los mismos beneficios que se extienden a las del personal militar regular, recomendó un panel parlamentario en febrero.