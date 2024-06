¿Qué pasará si Joe Biden decide abandonar la carrera presidencial?

El desempeño inestable de Biden ha sido un tema de discusión.

Washington:

El primer debate presidencial del presidente estadounidense Joe Biden en las elecciones estadounidenses contra el candidato republicano Donald Trump generó todos los ruidos equivocados. El desempeño inestable de Biden ha sido un tema de discusión. Mientras que una sección ha estado criticando el desempeño de Joe Biden contra Donald Trump, otras se preguntan qué pasaría si Biden decidiera renunciar como abanderado del partido en el último minuto.

Ahora, vamos a explicártelo.

Si Joe Biden retira su nombre, los delegados de 50 estados tendrán que buscar un sustituto lo antes posible. Probablemente se reunirán para una convención de nominaciones y nominarán oficialmente a un candidato. El candidato se elige mediante votación.

¿Quiénes son los candidatos potenciales?

La vicepresidenta Kamala Harris, el gobernador de California, Gavin Newsom, la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, y el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, se encuentran entre los nombres que podrían representar al partido.

Mientras tanto, el senador estadounidense Ted Cruz (republicano por Texas) pronosticó que la ex primera dama Michelle Obama reemplazará a Joe Biden.

Hablando en su podcast, Cruz dijo: “Hay más del 80% de posibilidades de que el Partido Demócrata elimine a Joe Biden de la lista y lo reemplace con Michelle Obama, porque Biden lo hizo tan desastrosamente mal esta noche que los demócratas en todo el país. Está en caída libre y en pánico total”.

¿Esto ha pasado antes?

En 1968, el presidente Lyndon Johnson causó conmoción cuando decidió irse. Hizo el anuncio en plena guerra de Vietnam.

Lo que dice Joe Biden

El presidente Joe Biden ha expresado su intención de derrotar a Donald Trump en las próximas elecciones de noviembre.

Hablando en un mitin, dijo: “Sé que no soy un hombre joven, para decir lo obvio. No camino tan fácilmente como antes, no hablo tan suavemente como antes, no “No debato tan bien como antes. No volvería a postularme si no creyera con todo mi corazón y alma que puedo hacer este trabajo. Hay mucho en juego”. La declaración se produjo un día después de que el presidente Biden se enfrentara a Donal Trump en un acalorado debate.

