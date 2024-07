Premios NDTV InfraShakti en vivo: Celebrando el crecimiento de la infraestructura de la India

Premios NDTV InfraShakti en vivo: el director ejecutivo de Adani Ports habla sobre una economía de 10 billones de dólares

Ashwani Gupta, director ejecutivo de Adani Ports and Special Economic Zone Ltd, dijo: “Creemos en una economía de 10 billones de dólares. ¿De dónde vendrá? El comercio está en el centro de ella. ¿Qué pasa con el comercio? Cuando hablamos de centrarnos en la infraestructura , energía, industrialización: todo esto tiene que ver con el comercio. Si miramos nuestras cifras, el 95% de nuestro comercio el año pasado se realizó por mar, lo que representa el 68% del valor de toda la India, cada vez más eficiente, no sólo en la India sino también en la India. A nivel mundial, contribuirá a esta economía de 10 billones de dólares”.