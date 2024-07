PM Modi en Rajya Sabha

El primer ministro Modi respondió a la moción de agradecimiento al discurso del presidente.

Nueva Delhi:

La oposición no puede escuchar las respuestas a las preguntas que ha planteado y sólo puede huir, dijo hoy el primer ministro Narendra Modi mientras la oposición salía de Rajya Sabha durante su respuesta a la moción de agradecimiento al discurso del presidente.

Los parlamentarios de la oposición encabezados por el presidente del Congreso, Mallikarjun Kharge, abandonaron el lugar después de que el presidente Jagdeep Dhankhar se negara a darle permiso para intervenir durante el discurso del primer ministro.

La salida de la oposición se produjo tras las críticas del Primer Ministro a la ex jefa del Congreso y diputada de Rajya Sabha, Sonia Gandhi. “Estas personas están acostumbradas a dirigir el gobierno en piloto automático y a distancia. No creen en el trabajo, sólo saben esperar”, afirmó.

El comentario estaba dirigido a la señora Gandhi, quien a menudo ha sido acusada por el BJP de dirigir el gobierno de Manmohan Singh entre bastidores.

“Pero no escatimamos esfuerzos en el trabajo duro. Intensificaríamos lo que hemos hecho en los últimos 10 años. Teniendo en cuenta cuáles son nuestros sueños, estos 10 años fueron un aperitivo. El plato principal ha comenzado ahora”, afirmó el Primer Ministro. .

Como Primer Ministro, se escuchó a miembros de la oposición exigiendo que se permitiera intervenir al Sr. Kharge, líder de la oposición. Los parlamentarios de la oposición levantaron consignas como “LOP ko bolne do”. También se escuchó al Sr. Kharge solicitar repetidamente al Presidente la oportunidad de intervenir. “Queremos expresar nuestra opinión, por favor”, dijo el hombre de 81 años. Luego, los lemas cambiaron a “jhoot bolna band karo (deja de mentir)” y “sharm karo (por favor, avergüénzate)”.

Finalmente, el Sr. Dhankhar dijo que la conducta de la Oposición no es apropiada. “Condeno enérgicamente la práctica no parlamentaria, por favor tomen asiento”.

Mientras continuaban las consignas, el Primer Ministro hizo una pausa en su discurso sobre los logros del gobierno y dijo: “Señor Presidente, el país está observando. Quienes difunden mentiras no tienen el coraje de escuchar la verdad. No pueden sentarse y escuchar la verdad”. respuestas a las preguntas que plantearon. Están insultando a la Cámara Alta, a sus tradiciones. El pueblo los venció en todos los sentidos y no les queda otra opción que gritar en los callejones.

“Las comillas, los gritos y las fugas son su destino”, afirmó el primer ministro.

El presidente Dhankhar dijo entonces que la conducta de la oposición era “agonizante”. “Le di al líder de la oposición la oportunidad de hablar sin interrupción. No abandonaron la Cámara, abandonaron el decoro. No me dieron la espalda a mí, sino a la Constitución. No nos faltaron el respeto, faltaron el juramento”. No, puede haber mayor falta de respeto a la Constitución. Condeno su conducta”. El Presidente dijo que espera que los parlamentarios de la oposición “se introspeccionen” y regresen al camino del deber.

El Primer Ministro redobló hoy su ofensiva de atacar al Congreso durante la Emergencia para contrarrestar el impulso de la Oposición a favor de la Constitución. “Digo con toda seriedad que el Congreso es el mayor oponente de la Constitución”, dijo.

Hablando de las elecciones del Lok Sabha de 1977, celebradas después del estado de emergencia, el Primer Ministro dijo que el pueblo del país votó para restaurar la democracia. “No hubo elecciones más importantes para proteger la Constitución. En 1977, el país demostró que la democracia corre por sus venas”, afirmó. “Si en las elecciones de este año se trataba de defender la Constitución, entonces el pueblo del país pensó que estábamos a la altura”, añadió el Primer Ministro.