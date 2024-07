Para quien todo lo que podía salir mal, salió mal

“Al país me gustaría decirle, en primer lugar, que lo siento”. Esas fueron las palabras de Rishi Sunak al salir de Downing Street por última vez. “Escuché su enfado, su decepción”, declaró, “y asumo la responsabilidad de esta pérdida”.

Sunak se dirigía a la nación en las afueras de Ten Downing Street, con su esposa, Akshata Murty, a su lado, antes de dirigirse al palacio para dimitir como Primer Ministro de Gran Bretaña. Fue un discurso breve y digno, teñido de humildad y arrepentimiento. La magnitud de la derrota electoral sufrida por los conservadores de Rishi Sunak es verdaderamente notable. El partido perdió dos tercios de sus escaños en el Parlamento; Habrá poco más de 120 diputados conservadores entre los 650 miembros de la recién elegida Cámara de los Comunes. Es el peor resultado electoral general de los conservadores.

Veredicto: fracaso

El veredicto final sobre los 20 meses de Rishi Sunak en el cargo tiene que ser: fracaso. No logró alcanzar varios de los objetivos políticos que se había fijado públicamente; no ha reducido los tiempos de espera para el tratamiento hospitalario ni ha detenido la inmigración ilegal. No logró unir a su propio partido que, después de 14 años ininterrumpidos en el poder, era cada vez más conflictivo y fraccionado. Y no logró persuadir a los votantes de que tenía una visión para el futuro de Gran Bretaña.

También hubo algunos éxitos. Rishi Sunak, un hombre decente, restauró la integridad del cargo de Primer Ministro después del daño causado por las payasadas y engaños de Boris Johnson; presidió una mejora gradual de la economía del país; y resolvió parte del lío que persistía tras la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea.

Pero demostró tener terribles instintos políticos. Nunca dio la impresión de estar totalmente a cargo y fue golpeado y azotado por rivalidades dentro de su propio partido. Su campaña electoral fue espectacularmente inepta. Y su propia reputación quedó empañada por una extraña decisión de retirarse anticipadamente de las conmemoraciones mundiales del 80º aniversario del Día D, un momento de orgullo en la historia británica que marcó el cambio de rumbo contra la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial.

En ocasiones, Rishi Sunak se ha enfrentado a virulencia política que algunos considerarían racista. El derechista Nigel Farage, líder de un partido antiinmigración, Reform UK, que obtuvo millones de votos de los conservadores, dijo durante la campaña que el error de juicio de Sunak el Día D se debió a que “no comprende nuestra historia”. y Cultura”. Pero el lugar perdurable de Sunak en la historia es que fue la primera persona de color en encabezar el gobierno británico y demostró más allá de toda duda que la raza ya no es una barrera para llegar a la cima.

¿Qué cambia con Starmer?

El Partido Laborista obtuvo una victoria aplastante con el lema “es hora de cambiar”. Su líder, Keir Starmer, que ahora ha sucedido a Sunak como primer ministro, tendrá una amplia mayoría parlamentaria.

Pero, en realidad, es probable que haya pocos cambios inmediatos. Starmer ha dejado claro que un gobierno laborista no aumentará los impuestos y no habrá cambios en la política exterior. El único cambio inmediato de política probablemente sea el abandono del controvertido y mal pensado plan de Sunak de deportar a los solicitantes de asilo a Ruanda, en África central.

Rishi Sunak ha dejado claro que dimitirá como líder del Partido Conservador, pero no de inmediato. Permanecerá en el cargo hasta que se elija un sucesor. Y enfatizó que los conservadores necesitaban proporcionar una oposición “profesional y efectiva” al nuevo gobierno laborista, lo que será visto como una advertencia contra el tambaleo de los conservadores hacia la derecha después de su dolorosa derrota.

Sunak, ¿el ex político?

Sunak ha dicho que seguirá siendo diputado y negó las sugerencias de que planea mudarse a California, donde la familia tiene una casa. Pero su etapa en los niveles más altos de la política británica casi ha terminado. Rara vez hay un camino de regreso para un primer ministro derrotado, y Sunak ha quedado tan golpeado por su mandato que es poco probable que quiera regresar a la política de alto nivel. A sus 44 años, es joven para ser un ex primer ministro, es formidablemente inteligente y no encontrará muy satisfactoria la vida de un diputado secundario. Así que, tarde o temprano, es probable que abandone la escena política por completo y se labra una nueva carrera.

(Andrew Whitehead es profesor honorario de la Universidad de Nottingham en el Reino Unido y ex corresponsal político y de la BBC en India).

