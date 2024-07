Para aquellos que están troleando la boda de Sonakshi Sinha y Zaheer Iqbal, ¡Kamosh!

Hola Ira,

Fue genial tenerte de regreso en casa para tus vacaciones de verano. El paso del gélido Canadá a la abrasadora India debe ser una locura.

Igualmente loco es cómo algunas personas aquí se niegan a “conseguir una vida”. Te vi bastante molesto al ver el trolling que recibieron los actores Sonakshi Sinha y Zaheer Iqbal por elegir casarse. Y tienes razón en sentirte molesto. Jab Sonakshi y Zaheer raazi, para kuch log kyun hain Ama nazi? (Cuando Sonakshi y Zaheer estén listos, ¿por qué algunas personas se vuelven ‘nazis amantes’?)

Pero esta gente no se queda callada. Huelen un matrimonio interreligioso en cualquier lugar y eso les enoja. Y sus números son lo suficientemente grandes como para preocuparnos. Por ejemplo, aquí está este troll, una cuenta de marca azul, que se llama Tathvam-asi (@ssaratht) en X. Tathvam-asi comentó sobre el hermoso vestido negro y plateado de Sonakshi diciendo que “la prepararía para un futuro”. usando burkas”.

El nivel de intolerancia en las redes sociales es tan alto en estos días (incluidos los llamados a la violencia, la violencia sexual y el abuso vulgar gráfico) que algunos calificarían este tweet como casi ridículo. Y, sin embargo, el odio que hay en él está ahí para que todos lo veamos. Además, como muchos otros como él (o ella), Tathvam-asi, con más de 36.000 seguidores, es un reincidente, un troll por costumbre. Sus tweets recientes describen el Bakr-Eid como un “festival de derramamiento de sangre masivo”, mientras que algunas de sus otras publicaciones abusan de la casta “Yadav” por apoyar al Partido Samajwadi en Uttar Pradesh.

Muchos otros trolls describieron el matrimonio como “amor yihad”. Las familias de Sonakshi y Zaheer tampoco pudieron escapar del abuso. Un usuario de X llegó al extremo de decirle a Sonakshi que nunca visitara su estado natal de Bihar. La consecuencia de este matrimonio fue tal que el padre de Zaheer tuvo que hacer una declaración pública de que Sonakshi no se convertiría al Islam, aunque no es asunto de nadie si lo hace o no.

Sonakshi no violó ninguna ley

El padre de Sonakshi, la ex estrella y político Shatrughan Sinha, también habló en su defensa, señalando que Sonakshi y Zaheer no violaron ninguna ley ni hicieron nada inconstitucional.

Esto es crucial. La ley del país y la luz guía de una India moderna, secular y diversa, la Constitución, dice que dos personas en edad de contraer matrimonio, de cualquier fe, credo, casta o comunidad, que consientan en cualquier parte del país, pueden elegir casar . Puro y simple. Deja en paz a los trolls o a la sociedad en general, ni siquiera tus propias familias podrán interponerse en su camino.

Pero Ira, ¿se trata sólo de los trolls? No. Desafortunadamente, si rascas la superficie, probablemente encontrarás que el número de indios que estarían en contra de casarse fuera de su comunidad es alarmantemente grande. Incluso algunos de los indios más “liberales” -que no tolerarían el odio comunitario despiadado, ni condenarían la violencia de castas ni los ataques racistas- dudarían en apoyar los matrimonios interreligiosos. Hay todavía otros para quienes cualquier tipo de matrimonio entre comunidades sería una transgresión grave.

Sitios de matrimonio: tan regresivos como nosotros

Usted y yo hemos mirado páginas matrimoniales en periódicos e incluso sitios matrimoniales en línea. Vale la pena pensar en la obsesión por las castas y la comunidad. La página de inicio de uno de estos sitios solicita la religión y el idioma nativo del usuario; En la página siguiente, es obligatorio proporcionar información sobre su “subcomunidad”. Otra pregunta es si usted está “dispuesto” a casarse con alguien de otra comunidad, probablemente se suponga que “no estar dispuesto” sea la norma. subcasta,Gotra-Gotra‘ (tu linaje familiar, o linaje ‘masculino’ para ser claro) y ‘dinero‘ (si sufre algún ‘defecto astrológico’ o será un cónyuge ‘problemático’) son otros detalles que se le pedirá que proporcione. Detalles más relevantes como la profesión, los valores personales y el nivel de educación son sólo secundarios.

Entonces, sí, es seguro decir que a pesar de que adoptamos lo digital en las bodas hace más de 20 años, todavía estamos tan retrógrados en el proceso como siempre.

El silencio es aprobación.

Muchos pueden sentir que al hablar de nuestros prejuicios sociales en lo que respecta al matrimonio, estoy diluyendo el odio y el abuso que enfrentan Sonakshi y Zaheer. Pero creo que al permanecer en silencio sobre nuestra desaprobación de los matrimonios interreligiosos, entre castas e interregionales, sólo envalentonamos a los trolls. Si nuestra creencia incomoda a algunos de nuestros familiares en casa, que así sea. Realmente necesitamos entender que el mundo ha cambiado, y nosotros también, en lugar de parecer tontos trolleando a Sonakshi y Zaheer un día, y a Saif Ali Khan y Kareena Kapoor otro.

También debemos entender que la polarización comunitaria ya no es una forma de captar votos. Es hora de que los trolls y los ‘netas’ que utilizan la retórica comunitaria entiendan esto. Del mismo modo, también debemos poner fin a los “crímenes de honor”. Una simple búsqueda en Google mostrará cuán frecuente es el delito incluso ahora y cuán extendido es, con casos reportados con frecuencia en Punjab, Haryana, Uttar Pradesh e incluso Tamil Nadu. Peor aún, los informes de los medios y las estadísticas sobre delitos no incluyen los miles de casos no denunciados de parejas que fueron golpeadas o cruelmente torturadas mental y verbalmente. Éste es el enorme iceberg que se esconde debajo de la “punta” de los crímenes de honor.

Como reflexión final, volvamos al amable recordatorio de Shatrughan Sinha: que su hija y Zaheer no violaron ninguna ley. India, tal como la imaginaron nuestros padres fundadores, debería ser un país donde la diversidad y las opciones estén respaldadas, garantizadas y protegidas por la ley. No podemos pretender ser seculares si vamos a trollear a todos los Sonakshi y Zaheer que decidan casarse.

Ira, déjame asegurarte que no importa a quién elijas como pareja, mamá y yo siempre apoyaremos tu elección. Sin reservas de ningún tipo. Es tu vida, tus decisiones, simplemente estamos ahí para apoyarte, siempre.

Te amo papá.

(Rohit Khanna es periodista, comentarista y narrador de vídeos. Fue editor en jefe de The Quint, productor ejecutivo de investigaciones y proyectos especiales en CNN-IBN y dos veces ganador del premio Ramnath Goenka).

