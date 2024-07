Nueva ley hace que los delitos sexuales sean neutrales en cuanto al género y añade cláusulas para los delitos contra niños

Las nuevas leyes penales en la India reemplazaron las leyes de la época colonial y entraron en vigor el 1 de julio de 2024.

Nueva Delhi:

El recién promulgado Bharatiya Nyaya Sanhita, que reemplaza el Código Penal indio de la era británica, ha hecho que los delitos sexuales sean “neutrales en cuanto al género” tanto para la víctima como para el perpetrador, según documentos oficiales.

“Tanto niños como niñas pueden ser contratados para la explotación sexual. La palabra ‘niña menor’ en la sección 366A del IPC ha sido reemplazada por la palabra ‘niño’ en la cláusula 96 de la BNS para cubrir a los niños y niñas menores de 18 años. años y se ha tipificado como punible el delito de contratación”, señala una nota explicativa de la nueva ley penal.

Dijo que la sección 366B del IPC se ha vuelto neutral en cuanto al género al reemplazar la frase “importación de una niña de un país extranjero” por “importación de una niña o un niño de un país extranjero”.

Se introdujo como cláusula 141 en el BNS para cubrir el delito de importar a la India cualquier niña menor de 21 años o cualquier niño menor de 18 años con la intención de que dicha persona sea forzada o inducida a realizar actos sexuales ilegales con otra persona, dijo.

El BNS, el Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS) y el Bharatiya Sakshya Adhiniyam (BSA) entraron en vigor el 1 de julio. Reemplazan al IPC, al Código de Procedimiento Penal (CrPC) y a la Ley de Pruebas, respectivamente.

El BNS también introduce un nuevo capítulo titulado “Delitos contra mujeres y niños” para abordar los delitos sexuales, según los documentos.

Crímenes similares previstos en la IPC formaban parte del capítulo sobre “Crímenes que afectan al cuerpo humano”.

Además, la ley (BNS) propone cambios en las disposiciones relativas a la violación de mujeres menores de 18 años.

Cambia la numeración de las disposiciones existentes sobre violación y armoniza el tratamiento de la violación en grupo de mujeres menores con la Ley de Protección de Niños contra Delitos Sexuales (POCSO), según los documentos.

Además, el BNS ha introducido una clasificación basada en la edad de las víctimas de violación IPC y POCSO y prescribe diferentes opciones de sentencia para la violación de menores de 18, 16 y 12 años.

Según la explicación, la gama de penas por violación de menores de diferentes edades es prácticamente la misma en IPC, POCSO y BNS.

Señaló además que la cláusula 64(1) castiga a la persona acusada de violación con una pena de 10 años a cadena perpetua, mientras que la cláusula 64(2) castiga las formas agravadas de violación con una pena de 10 años a cadena perpetua por el resto del período. vida natural de la persona.

Además, el artículo 70, apartado 2, de la BNS introduce un “nuevo delito” de violación en grupo de una mujer menor de 18 años.

Esta disposición de BNS fusiona las secciones 376DA y 376DB del IPC y elimina los calificativos basados ​​en la edad para considerar la violación en grupo de una mujer menor como un delito agravado.

“Este nuevo delito propone que la violación en grupo de todas las mujeres menores de edad sea castigada con la muerte o cadena perpetua. Actualmente, el IPC ofrece esta opción de sentencia sólo para la violación en grupo de una mujer menor de 12 años según la sección 376DB”, dijo.

Otro “cambio significativo”, según la exposición de motivos, es que la edad de consentimiento para una mujer casada según la definición de violación (cláusula 63 de la BNS y artículo 375 del IPC) se ha aumentado de 15 a 18 años.

“La excepción 2 al artículo 375 del IPC establece que las relaciones sexuales entre un hombre y su propia esposa, siempre que la esposa no tenga menos de 15 años, no constituyen violación. El cambio en la edad de consentimiento busca dar efecto legislativo a la Corte Suprema sentencia en el caso Independent Thought vs Union of India (2017), donde se interpretó que la excepción de violación conyugal permitía las relaciones sexuales entre un hombre y su esposa menor de edad durante 15 años”, dijo.

El artículo 63 de la BNS mantiene la excepción de violación conyugal.

Se han realizado algunos cambios en los delitos perpetrados contra niños.

“La nueva cláusula 95 de la BNS castiga a toda persona que contrate, emplee o contrate a cualquier persona menor de 18 años para cometer un delito.

“La pena será la misma que se prevé para el delito cometido por el niño, como si el delito hubiera sido cometido por la propia persona”, afirmó.

La explicación de la Cláusula 95 establece que el uso de un niño para explotación sexual o pornografía está incluido dentro de su significado.

Además, el artículo 137 de la BNS propone modificar el artículo 361 del IPC.

Según el IPC, esta sección tipifica como delito el secuestro de niñas menores de 18 años, así como el secuestro de niños menores de 16 años.

El artículo 135 de la BNS propone tipificar como delito el secuestro de todos los niños menores de 18 años, según la explicación oficial.

