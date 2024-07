‘Nos merecemos esto’: Mordaz admisión de Mohammad Rizwan sobre las críticas de Pakistán por el desastre de la Copa Mundial T20

La autopsia del equipo de cricket de Pakistán después del desastroso espectáculo de la Copa Mundial T20 fue larga y brutal, por decir lo menos. Pakistán era considerado el perdedor, pero ni siquiera pasó de la fase de grupos. Pakistán quedó atónito ante los coanfitriones y recién llegados al torneo, Estados Unidos, en el primer partido del torneo antes de perder ante sus archirrivales en un choque emocionante. Las derrotas de Pakistán le impidieron clasificarse para el Super 8, lo que provocó un alboroto entre los jugadores de críquet actuales y anteriores.

Babar Azam y sus hombres han recibido brutales críticas por parte de aficionados y exjugadores de críquet, que incluso exigieron que la directiva despidiera a todo el equipo por su pobre actuación en el Mundial T20.

Sin embargo, el portero y bateador Mohammad Rizwan aceptó las críticas que enfrentan los jugadores de Pakistán y agregó que todo es parte de una enorme curva de aprendizaje.

“Las críticas que enfrenta el equipo están justificadas y las merecemos porque no hemos estado a la altura de las expectativas. Los jugadores que no puedan enfrentar las críticas no podrán tener éxito. Estamos decepcionados con nuestro desempeño en la Copa del Mundo T20. Hay varias razones detrás de nuestras derrotas, cuando un equipo pierde, no se puede decir que el lanzamiento y el bateo van bien”, dijo Rizwan durante una conferencia de prensa en Peshwawar.

El jefe de la Junta de Críquet de Pakistán (PCB), Mohsin Naqvi, utilizó la palabra “operación” durante una conferencia de prensa, sugiriendo que es probable que la junta tome medidas extremas contra los jugadores.

Compartiendo sus puntos de vista al respecto, Rizwan admitió que el jefe del PCB tiene todo el derecho a decidir el futuro del cricket de Pakistán.

“Las operaciones son algo normal. Cuando una persona está enferma, es necesaria la operación. El presidente del PCB es una persona muy trabajadora. La decisión sobre quién permanecerá en el equipo y quién no es derecho del presidente”, añadió.

Rizwan también tuvo una decepcionante campaña en la Copa del Mundo T20, acumulando 110 carreras con un promedio de 36,66 y una tasa de strike inferior a la esperada de 90,90.