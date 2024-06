‘No hay redención’: Rahul Dravid adopta una ‘postura de caballero’ al ganar el primer trofeo senior de la ICC

El gran Rahul Dravid no mostró su habitual dominio de sí mismo después de la gloria de la Copa Mundial T20 de India y no pudo agradecer lo suficiente a sus pupilos por ayudarlo a experimentar lo que tuvo “la mala suerte como jugador” de experimentar: la sensación embriagadora de ser un mundo. campeón. Con el entrenador Dravid observando la acción desde el banco, el capitán Rohit Shama comandó sus recursos maravillosamente mientras India mantuvo la calma para lograr una victoria de siete carreras sobre Sudáfrica en una final emocionante y ganar la Copa del Mundo T20 para poner fin a un título de la ICC de 11 años. sequía.

“Realmente me he quedado sin palabras en las últimas horas. No podría estar más orgulloso de este equipo, de la forma en que hemos enfrentado situaciones difíciles”, dijo Dravid después del triunfo.

“A día de hoy sigo pensando que fue un gran testimonio… que el equipo perdiera tres terrenos en los primeros seis overs, estar en la posición en la que estábamos, pero los muchachos siguieron luchando, siguieron creyendo.

“Sabes, como jugador no tuve la suerte de ganar un trofeo, pero di lo mejor de mí cada vez que jugué y eso sucede, es parte del deporte”, añadió el jugador de 51 años.

El triunfo caribeño también es una especie de redención para Dravid, bajo cuya capitanía India sufrió una olvidable eliminación en primera ronda de la Copa Mundial ODI 2007 en esta parte del mundo.

Pero Dravid dijo que no cree en palabras ni en cosas como la redención, restando importancia a su contribución como entrenador en jefe del equipo.

“En primer lugar, no hay redención. No soy uno de esos tipos que piensan en la redención y ese tipo de cosas. Hay muchos otros jugadores que conozco que no han logrado ganar un trofeo.

“Tuve la suerte de tener la oportunidad de entrenar y tuve la suerte de que este grupo de chicos me permitiera ganar un trofeo y celebrar.

“Buenas sensaciones, pero no es que estuviera buscando redención, es sólo un trabajo que estaba haciendo. Me encantó hacer el trabajo, me encantó trabajar con Rohit y este equipo. .” Dravid, cuyo mandato como seleccionador de India termina ahora, calificó el triunfo del título como el recuerdo de su vida.

“Simplemente fenomenal, simplemente encantador ser parte de un vestuario como este. Es un recuerdo para toda la vida para mí, así que estoy agradecido con el personal y el personal de apoyo que hicieron esto posible”. Dravid, uno de los mejores bateadores y embajadores de la historia del juego, dijo que tampoco le gusta mucho el legado.

“No soy una persona con un legado, no busco legados, simplemente me siento feliz de haber hecho lo mejor que pudimos. Creo que tuve suerte de trabajar con un grupo excepcionalmente profesional, un grupo inteligente de entrenadores y otro personal de apoyo. que permitió crear un ambiente fantástico.

“Estoy feliz de que un poco de suerte haya resultado en este trofeo. No podría estar más feliz por este equipo, y no podría estar más feliz por tantos fanáticos indios que vienen a estos juegos”.

Su fantástica ecuación con Rohit ha contribuido en gran medida a crear el tipo de atmósfera necesaria para que un equipo triunfe al más alto nivel. Ambos se respetan muchísimo y Rohit le dedicó la victoria a Dravid.

Dravid dijo que extrañará más a Rohit.

“Lo extrañaré como una persona que se olvida del cricket, se olvida del capitán y todo. Sólo espero que sigamos siendo amigos.

“Creo que lo que realmente me impresionó en todo esto es el tipo de persona que es, el tipo de respeto que me mostró, el tipo de cuidado y compromiso que tenía por el equipo, el tipo de energía y nunca se dio por vencido en eso. ,” él dijo.

“Para mí, él es la persona que más recordaré… será un gran capitán, será un gran jugador, ganará trofeos, pero creo que es la persona que más me gusta”, Dravid. Estaba lleno de admiración por el capitán.

Dijo que el trofeo es la culminación de dos años de intenso trabajo y planificación, negándose a restringirlo a tres semanas de excelente cricket.

“Este es un viaje de (más de) dos años, no es un viaje de esta Copa Mundial T20, la construcción de este equipo, el tipo de habilidades que queríamos, los jugadores que queríamos, las discusiones comenzaron cuando comencé en septiembre. 2021.

“El equilibrio que queríamos en el equipo, dos años de trabajo, no es sólo el trabajo de la Copa Mundial, creo que culminó en esta Copa Mundial, todo se juntó aquí en una hermosa tarde en Barbados”, dijo Dravid.

En un tono más ligero, dijo: “Podré salir rápidamente de esta victoria, la próxima semana estaré en paro (risas). No quiero pensar demasiado en el futuro, pero sí, espero. Podré seguir adelante. Creo que de eso se trata la vida”. Dravid expresó optimismo sobre el futuro del cricket indio y dijo que el equipo tendrá mucho éxito en los próximos años.

“Los jugadores de hoy son talentos fantásticos en el cricket indio. Su confianza, su energía, están en un nivel diferente en este momento.

“Hemos estado tratando de ganar un trofeo de la ICC durante mucho tiempo y tengo muchas esperanzas de que impulsen esta confianza y ayuden al cricket indio a ganar muchos más trofeos en los próximos cinco a seis años.

“La habilidad y el talento que tiene este grupo de muchachos es tremendo. Hubo momentos en los que sentimos que no éramos capaces de ganar un gran trofeo a pesar de hacer nuestro mejor esfuerzo. Pero hoy puedo decir con confianza que continuarán Buen trabajo y a partir de ahora ganaremos más trofeos”, concluyó Dravid.

(Excepto el titular, esta historia no ha sido editada por el personal de NDTV y se publica desde un canal sindicado).