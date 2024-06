‘No dije una palabra’: el llanto Hardik Pandya denuncia su trato injusto en los últimos 6 meses

El emocional todoterreno estrella de la India, Hardik Pandya, que lloró después de que los Hombres de Azul sellaron la gloria en la Copa Mundial T20, habló sobre los desafiantes seis meses previos al evento histórico y dijo que se quedó callado, sin decir una palabra. En declaraciones a la emisora ​​después del partido, Pandya reflexionó sobre los seis meses anteriores y reveló que nunca perdió los estribos cuando las cosas salieron mal, razón por la cual la victoria se sintió aún más significativa. Los partidarios de los indios de Mumbai (MI) y los trolls de las redes sociales fueron muy duros con Pandya durante la Premier League india de 2024.

MI trajo de regreso a Pandya después de una temporada de dos años con los Gujarat Titans (GT), que implicó ganar el título en su temporada de debut en 2022, pero reemplazar a Rohit Sharma como capitán provocó una reacción masiva en las redes sociales para el todoterreno y la franquicia. Pandya fue abucheado en estadios de toda la India durante los partidos

Pandya dijo que India estuvo tranquila durante todo el juego y siempre creyó que podían ganar. A pesar de haber sido troleado sin piedad durante la Premier League india, a nivel personal y profesional, produjo lo que pudo haber sido el momento de ganar la Copa del Mundo cuando destituyó a Heinrich Klaasen.

“Significa mucho. Es muy emotivo, estábamos trabajando muy duro y algo no estaba funcionando. Pero hoy obtuvimos lo que toda la nación quería. Lo más especial para mí, ¿cómo fueron mis últimos 6 meses? No dije nada. Palabra, las cosas eran injustas. Sabía que si seguía trabajando duro, podría brillar y hacer lo que podía. Tener una oportunidad como esta lo hace más especial. Siempre creímos que se trataba solo de ejecutar nuestros planes y mantener la calma y dejar que el. Les llega la presión”, dijo Pandya en una presentación posterior al partido.

“Creo en la gracia. Muchas cosas han sido dichas por personas que no me conocen ni un uno por ciento como persona. La gente lo dijo, no hay problema, pero yo siempre he creído en la vida que nunca se responde con palabras. las circunstancias pueden responder.

“Es hora de que los fans y todos los demás aprendan esto (a ser elegantes). Necesitamos encontrar mejores maneras de comportarnos. Estoy seguro de que la misma gente estará feliz”, dijo Hardik en una charla con la emisora.

“Para ser honesto, lo estaba disfrutando. Muy pocos tienen estas oportunidades que cambian la vida. Hoy podría haber sucedido al revés, pero veo el vaso medio lleno en lugar de medio vacío.

“No estaba bajo presión y me concentraba en mis habilidades. Este fue un momento escrito en las estrellas”, dijo cuando se le preguntó sobre el escenario de alta presión.

A medida que la presión comenzó a aumentar, India regresó al juego en el final, con Pandya y Jasprit Bumrah combinándose para producir un excelente esfuerzo de fondo que ayudó a India a ganar el juego por 7 carreras. Bumrah fue nombrado Jugador del Torneo por sus destacados 15 terrenos.

“Hay que darle crédito a Jassi (Bumrah) y a los otros jugadores de bolos por los últimos 5 overs. Sabía que no me ayudaría si no estaba tranquilo, quería comprometerme al 100% con cada bola que lanzaba. Siempre me gustó la presión. Estoy muy feliz por él”, dijo Pandya.

El polifacético expresó su alegría por la marcha del entrenador Rahul Dravid.

“Ha sido un hombre maravilloso, realmente disfruté trabajar con él, darle una despedida como esta es maravilloso, he tenido una muy buena relación con él y nos hemos hecho amigos. Muy feliz por todo el apoyo”. equipo”, añadió.

El estadio tenía una atmósfera eléctrica. Empapados de emoción, los jugadores indios irrumpieron en el campo para unirse a las festividades mientras el dugout se vaciaba. Una fuerte cacofonía resonó en todo el estadio mientras el público dejaba escapar sus rugidos. Mientras tanto, para Sudáfrica fue otra decepción.

