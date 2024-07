Narendra Modi, Lok Sabha, Rahul Gandhi: se está tramando una conspiración para hacer acusaciones falsas contra los hindúes: primer ministro Modi

Nueva Delhi:

El primer ministro Narendra Modi, quien ayer acusó al congresista Rahul Gandhi de llamar violentos a los hindúes (y recibió una respuesta mordaz) repitió la acusación hoy en su respuesta a la Moción de agradecimiento al discurso del presidente.

“Se está tramando una conspiración para formular acusaciones falsas contra los hindúes… Su ecosistema es degradar la cultura hindú, burlarse de ellos. Es una moda pasajera para ellos. Sus aliados comparan el hinduismo con la malaria y aplauden. El país nunca olvidará “, dijo el primer ministro Modi.

Sus comentarios estuvieron acompañados de protestas de la oposición y golpes de mesa de fondo. Sólo los cánticos sobre “Manipur” y la justicia han cambiado a un eslogan de Bollywood que advierte a los niños contra la mentira: “Jhooth bole kaua kaate (miente y un cuervo te picoteará)”.

En su primer discurso en el parlamento como líder de la oposición ayer, Gandhi llegó armado con fotografías de varios dioses, incluido el Señor Shiva y profetas de otras religiones, y las utilizó para lanzar un duro ataque contra el Primer Ministro Modi, el BJP y sus partidarios ideológicos. su mentor, Rashtriya Swayamsevak Sangh, acusándolos de sembrar el miedo.

Uno de sus comentarios hizo que el Primer Ministro se pusiera de pie. “Llamar violenta a toda la sociedad hindú es un problema grave”, afirmó Modi.

La respuesta fue inmediata. “No, no, no, Modi-ji. Usted, el BJP y el RSS no son toda la comunidad hindú”, dijo Gandhi. Luego, señalando a los escaños de la oposición, dijo: “Estas personas también son hindúes… Toda esta gente”.

“Lo que pasó ayer debe tomarse en serio”, afirmó hoy el primer ministro Modi. “La forma en que te faltaron el respeto. No debes ignorar esto como un acto infantil. Tienen intenciones maliciosas. Sus mentiras cuestionan el intelecto de la gente”, añadió.