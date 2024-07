M. Kharge, vicepresidente, comparte risas días después de un acalorado intercambio

El presidente de Rajya Sabha, Jagdeep Dhankhar, y el jefe del Congreso, M. Kharge, se ríen. Cortesía: SansadTV

Nueva Delhi:

Dos días después de que el presidente de Rajya Sabha, Jagdeep Dhankhar, dijera que se sintió herido cuando el líder de la oposición y jefe del Congreso, Mallikarjun Kharge, entró al pozo de la Cámara para protestar, los dos líderes compartieron varios momentos de iluminación esta mañana.

Cuando se puso de pie para hablar durante el debate sobre la Moción de agradecimiento al discurso del Presidente, el Sr. Kharge dijo que no podría permanecer de pie por mucho tiempo debido al dolor en la rodilla. El Presidente respondió rápidamente: “Puede dirigirse (a la Cámara) mientras está sentado”. Cuando el jefe del Congreso, de 81 años, dijo que sólo se sentaría si el presidente se lo permitía, Dhankhar dijo: “Tenemos que asegurarnos de que se sientan cómodos mientras se dirigen a la Cámara. Entonces, si la discapacidad física o el dolor son tan grandes, es genial”. que aquí y allá no puedes soportar, así que puedes tomar tu propia decisión.”

Kharge añadió con una sonrisa que un discurso sentado no es tan apasionado como uno pronunciado de pie. El presidente intervino con un comentario de ‘jazba’ mientras ambos líderes sonreían. El señor Dhankhar añadió entonces en tono ligero: “Le ayudé en este caso”. A esto, el Sr. Kharge respondió: “A veces usted nos ayuda y nosotros también lo recordamos”. Esto provocó una risa del presidente.

Había mas por venir. Mientras el Sr. Kharge agradecía al Presidente la oportunidad de participar en el debate, algunos miembros de los bancos del tesoro empezaron a reír. El señor Kharge preguntó por qué se reían y añadió: “Así es como me engañan”. Esto provocó otra ronda de risas en la Cámara. También se vio sonriendo a la ex portavoz de la UPA, Sonia Gandhi. El presidente del Congreso añadió entonces: “El señor presidente también me engaña”.

En respuesta a esto, el Sr. Dhankhar bromeó: “Eliminemos esto para que yo pueda hacer lo mismo”. Esta vez fue el turno de reír del señor Kharge.

Siguieron más bromas. En su respuesta al discurso del presidente, Kharge dijo que sólo se concentraba en elogiar al gobierno. En su comentario, el presidente del Congreso comenzó a referirse al discurso del diputado del BJP Sudhanshu Trivedi. “Disculpen, a veces confundo Dwivedi, Trivedi y Chaturvedi. Vengo del Sur, así que no lo sé muy bien”, dijo mientras los miembros golpeaban los bancos. El señor Dhankhar dijo con una sonrisa: “Podemos tener una discusión de media hora sobre esto si lo desea”.

Las bromas alegres contrastaban marcadamente con el ambiente en la Cámara el viernes, cuando los miembros de la oposición recibieron fuertes comentarios del presidente por entrar al pozo. Los parlamentarios de la oposición exigían un debate sobre las irregularidades en la prueba nacional de elegibilidad y de ingreso para las admisiones médicas en las universidades de todo el país.

Dhankhar luego dijo que estaba “dolorido” y “conmocionado” de que el líder de la oposición hubiera ido al Pozo.

En respuesta, el jefe del Congreso dijo que se vio obligado a entrar al Pozo porque el Presidente “me ignoró deliberadamente”. “Es su error… Entré (al Pozo) para llamar su atención… Estaba llamando su atención. Él sólo estaba mirando al partido en el poder. Según las reglas, se suponía que debía mirarme cuando yo para llamar su atención, pero en lugar de eso, deliberadamente me ignoró para insultarme. Entonces, ¿qué opción me quedaba para llamar la atención, tendría que entrar o gritar fuerte?