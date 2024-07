Los aliados de Joe Biden rechazan los llamados a que abandone la carrera presidencial

Joe Biden no ha indicado que planee abandonar la carrera.

Washington:

Mientras el presidente Joe Biden estaba en Camp David para una reunión familiar planeada desde hacía mucho tiempo, los principales líderes demócratas estadounidenses se mantuvieron firmes a sus espaldas, rechazando la idea de que debería poner fin a su campaña de 2024 para un segundo mandato de cuatro años en la Casa Blanca. debido a su actuación vacilante e inarticulada en el debate de la semana pasada contra el expresidente Donald Trump, informó Voice of America (VOA).

Los aliados demócratas de Biden reconocieron fácilmente las deficiencias de Biden, de 81 años, en el debate de 90 minutos televisado a nivel nacional, en el que a veces tuvo dificultades para completar oraciones y en un momento dijo erróneamente que había eliminado Medicare, el programa de seguro médico del gobierno para los estadounidenses mayores.

Según una nueva encuesta de CBS-YouGov, los estadounidenses, por un margen de 72% a 27%, no creen que Biden tenga la “salud mental y cognitiva para servir como presidente”, una lectura que fue siete puntos porcentuales peor en la misma encuesta. . pregunta. en comparación con hace tres semanas, informó la VOA.

Sin embargo, las encuestas nacionales entre Biden y Trump aún muestran que la carrera sigue empatada.

Sin embargo, altos funcionarios demócratas rechazaron la sugerencia de algunos demócratas de base y los editoriales de The New York Times y The Atlanta Journal-Constitution de que abandonara la carrera por un candidato más joven.

“La triste verdad es que Biden debería retirarse de la carrera, por el bien de la nación a la que sirvió tan admirablemente durante medio siglo”, afirmó el Atlanta Journal-Constitution.

El Atlanta Journal-Constitution es el principal periódico del estado de Georgia, uno de los principales campos de batalla políticos del Sur.

“La sombra de la jubilación es ahora necesaria para el presidente Biden”, añadió, según la VOA.

“Oh, absolutamente no”, dijo el senador demócrata de Georgia Raphael Warnock al programa “Meet the Press” de NBC. “Ocurren malos debates. La pregunta es: ‘¿Para quién ha actuado Donald Trump además de para sí mismo y para personas como él?’ Estoy con Joe Biden y es nuestro trabajo asegurarnos de que cruce la línea de meta en noviembre”.

El representante Jim Clyburn de Carolina del Sur, un destacado partidario de Biden, dijo en el programa “State of the Union” de CNN: “No creo que Joe Biden tenga ningún problema para liderar durante los próximos cuatro años porque ha hecho un gran trabajo liderando en los últimos años”. En los últimos tres años y medio, siempre he dicho que el mejor predictor del comportamiento futuro es el desempeño pasado”.

Afirmó que lo que sucedió en el debate fue una “sobrecarga de preparación”, informó la VOA.

El gobernador Wes Moore de Maryland dijo en el programa “Face the Nation” de la CBS que “el presidente tuvo una noche difícil, como todos nosotros”, pero que esto no debería obligarlo a abandonar las elecciones del 5 de noviembre.

“Joe Biden no se retirará de esta carrera, ni debería hacerlo”. La campaña de Biden, en un llamamiento para recaudar fondos el sábado por la noche, dijo que reemplazarlo como abanderado demócrata conduciría a semanas de caos antes de la convención nacional del partido en agosto para elegir un nuevo candidato y sería “un camino para perder” las elecciones nacionales.

Kate Bedingfield, exasesora de comunicaciones de Biden en la Casa Blanca, dijo a CNN que la campaña de Biden ha recaudado 33 millones de dólares desde el debate.

Reince Priebus, expresidente del Comité Nacional Republicano y exjefe de gabinete de la Casa Blanca de Trump, calificó la permanencia de Biden en la carrera como “simplemente una desventaja para Joe Biden”.

“Esta no es una mala noche de debate”, dijo en el programa “This Week” de ABC. “Esto fue un desastre incoherente, casi imposible”.

El senador Lindsey Graham, republicano por Carolina del Sur, dijo: “Él (Biden) es un hombre decente. Es un presidente fallido. Está comprometido. Esa es la historia aquí. Eso es lo que el mundo vio, un presidente comprometido”.

Biden, después de pasar el fin de semana en eventos de recaudación de fondos de campaña en Nueva York y Nueva Jersey, se dirigió a Camp David, el retiro presidencial en las afueras de Washington, para una reunión familiar planeada desde hace mucho tiempo, según la VOA.

Joe Biden no ha indicado que tenga intención de abandonar la carrera y, de hecho, ha expresado exactamente lo contrario.

El viernes, el día después del debate, Biden dijo a sus seguidores: “Sé que no soy un hombre joven. No camino con tanta facilidad como solía hacerlo. No hablo con tanta fluidez como antes. No Ya no debato tan bien como antes, pero sé lo que sé: ¡sé decir la verdad!”

Biden añadió que no se presentaría a un segundo mandato si no creyera “con todo mi corazón y mi alma que puedo hacer esto”.

(Excepto el titular, esta historia no ha sido editada por el personal de NDTV y se publica desde un canal sindicado).