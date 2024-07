Los aficionados se desmayan y muchos resultan heridos en la gran carrera por el desfile de la victoria del equipo indio.

Varios testigos se quejaron de la mala gestión de los agentes de policía.

Bombay:

Una gran multitud de fanáticos en Marine Drive de Mumbai para celebrar la histórica victoria del equipo de India en la Copa del Mundo T20 dejó varios heridos, dijo la policía. Al menos dos aficionados se desmayaron, mientras que algunos luchaban por respirar mientras la multitud se empujaba para ver a sus héroes de la Copa Mundial.

La icónica vista al mar se llenó de aficionados mientras los jugadores realizaban un breve desfile de la victoria en un autobús descapotable antes de la gran ceremonia de felicitación en Wankhede.

Después del evento, se vieron chanclas esparcidas por la calle y autos con el techo abollado alrededor de Marine Drive, pintando una imagen de la prisa. Los fanáticos se subieron a los techos de los autos y bailaron de alegría, causándoles daños, dijeron testigos.

Se vio a un agente de policía alejando de la multitud a una mujer, que aparentemente se había desplomado por asfixia.

También hubo quejas por mala gestión.

Rishab Mahesh Yadav, un partidario que estaba en el desfile de la victoria, dijo que se resbaló entre la multitud y cayó inconsciente.

“La multitud crecía. Me caí y me asfixié. Caí inconsciente y me llevaron a un hospital cercano donde recibí tratamiento. Ahora me siento bien. La multitud era más de la necesaria. Hubo mala gestión. La policía tampoco estaba alerta”, le dijo a la AIN.

Ravi Solanki, que fue sorprendido en la zona cuando regresaba de su cargo, hizo una acusación similar.

“La multitud seguía creciendo. La policía no controlaba la situación. La gente empezó a gritar, después de lo cual algunas personas cayeron unas encima de otras. Estaba muy desorganizado. No había nadie para controlarlo. Esto ocurrió entre las 8:15-8 :45 pm”, dijo a la agencia de noticias.

Las celebraciones provocaron enormes atascos de tráfico en el sur de Mumbai, y la policía detuvo el movimiento de vehículos hacia Marine Drive, lo que provocó el caos en las rutas alternativas.

El estadio Wankhede también estaba repleto y los altos funcionarios del BCCI felicitaron a los jugadores con un premio en efectivo de 125 millones de rupias.

El 29 de junio, India ganó su segundo trofeo de la Copa Mundial T20, poniendo fin a su sequía de 13 años. India también se convirtió en el primer equipo en ganar invicto el título de la Copa Mundial T20.