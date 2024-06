Legisladores de California aprueban la exención CEQA para el proyecto del anexo del Capitolio

En un amplio plan presupuestario que la Legislatura de California aprobó el miércoles por la noche se incluyó una exención de último minuto de la histórica ley ambiental del estado que los propios legisladores se otorgaron.

En lo que dijeron que era una medida de reducción de costos, los demócratas presentaron un proyecto de ley para eximir una renovación del Capitolio estatal por valor de 1.100 millones de dólares de la Ley de Calidad Ambiental de California, una medida que esperan acelere el proyecto, que ha estado involucrado en un litigio. en medio de preocupaciones de ambientalistas y conservacionistas.

Lo que está en juego es CEQA, una ley aprobada hace más de 50 años que fue diseñada para preservar la belleza natural del estado y mitigar el daño ambiental. Pero durante mucho tiempo ha sido criticado como una herramienta de la que se puede abusar fácilmente para bloquear la construcción, y las críticas al mismo solo han aumentado a medida que el estado enfrenta una crisis inmobiliaria.

Ahora, los legisladores que buscan renovar el ala del Capitolio que contiene sus oficinas enfrentan las mismas frustraciones que muchos desarrolladores han tenido antes, excepto que tienen el poder de crear rápidamente una solución alternativa.

El representante James Gallagher (R-Yuba City) calificó de “problemático” e “hipócrita” que los legisladores se eximiran de una ley ambiental que a menudo impide a los desarrolladores construir las viviendas que sus electores necesitan en sus propios distritos.

“Creo que tenemos el deber de hacerlo mejor cuando hablamos de estas cosas”, dijo Gallagher durante un debate sobre el proyecto de ley en la Asamblea. “O mire, hagamos exenciones CEQA en todos los ámbitos en lugar de solo excepciones para los edificios de oficinas estatales para nosotros mismos. No es el aspecto correcto”.

Como parte de un plan de gasto de 297.700 millones de dólares, la Legislatura envió al gobernador Gavin Newsom el miércoles, una cuenta creado unos días antes destina 700 millones de dólares para la renovación del Capitolio y exime al proyecto de la ley ambiental. Los legisladores aprobaron el presupuesto cuando Newsom llegó a Atlanta para participar en el debate presidencial como sustituto de la campaña de Biden. Se espera que regrese a Sacramento el viernes y deberá firmar el presupuesto antes de que entre en vigor el lunes.

El proyecto implica demoler la parte del edificio de 70 años de antigüedad conocida como “anexo”, que contenía la oficina del gobernador, salas de audiencias del comité y oficinas para docenas de legisladores, y reemplazarla con una estructura más grande y accesible. La parte principal del Capitolio, que se construyó originalmente en el siglo XIX e incluye la rotonda y las cámaras de la Asamblea y el Senado, fue restaurada en la década de 1980 y permanece abierta al público mientras se construye el ala de oficinas.

El entonces gobernador Jerry Brown aprobó el proyecto en 2018; Aunque la demolición ya se ha llevado a cabo, la construcción se ha retrasado debido a demandas judiciales sobre la preservación de los impresionantes árboles, la arquitectura histórica y el acceso al West Lawn, lugar de muchas protestas y conferencias de prensa, del Capitol Park.

Los demócratas que buscan la exención de la CEQA dicen que es necesario ahorrar dinero a los contribuyentes y evitar quedar atrapados en litigios perpetuos que podrían prolongar aún más la construcción y aumentar los costos. Pero los críticos del proyecto, incluido Dick Cowan, ex presidente de la Comisión Histórica del Capitolio Estatal, dijeron que la maniobra es “disimulada”.

“Es absolutamente terrible. Pasamos años intentando mejorar este proyecto”, dijo Cowan. “No es una buena democracia. No es un buen gobierno. Demuestra que alguien sabe hacer una mala pasada”.

Los funcionarios estatales que apoyan el proyecto dicen que la renovación es necesaria para cumplir con los estándares de seguridad, citando preocupaciones sobre el asbesto y la accesibilidad.

En una demanda, un grupo llamado Save the Capitol, Save the Trees alegó que el proyecto no cumplía con los requisitos de la CEQA. Un tribunal de apelaciones de Sacramento falló en 2022 que el proyecto violaba la ley y no era suficientemente transparente ante el público.

En una carta enviada a los líderes del comité legislativo de presupuesto el sábado, la representante Blanca Pacheco (D-Downey) y el senador John Laird (D-Santa Cruz) dijeron que el estado ya realizó dos informes de impacto ambiental relacionados con el proyecto, redujo el tamaño del estacionamiento y abandonó los planes para un centro de visitantes en respuesta a preocupaciones de CEQA.

A pesar de años de aquiescencia hacia los opositores, “cumplir con sus demandas principales no resolvió el problema”, escribieron los legisladores. El litigio en curso podría sumar hasta $5 millones al mes en costos a un plan ya costoso si los trabajadores se ven obligados a detener la construcción, según la carta.

“Hemos trabajado para abordar las preocupaciones importantes sobre el proyecto, y esta ahora se convierte en la mejor opción para proteger a los contribuyentes de California”, dijeron Laird y Pacheco en nombre de los comités de reglas que supervisan.

Durante una audiencia del comité de presupuesto del Senado el miércoles, el senador Scott Wiener (D-San Francisco) rechazó “una narrativa” que retrata a los legisladores como egoístas y dijo que la situación muestra cómo los intereses especiales hacen mal uso de la CEQA.

“La situación aquí es en realidad una de las cosas que nos frustra a todos acerca de CEQA: que CEQA se esté utilizando por razones que literalmente no tienen nada que ver con el medio ambiente para detener un proyecto y aumentar los costos para los contribuyentes”, dijo.

El presidente de Presupuesto de la Asamblea, Jesse Gabriel (D-Encino), ofreció una defensa similar.

“Creo que es importante que la gente entienda que los millones de dólares que se ahorrarán con este proyecto de ley son millones de dólares de dinero de los contribuyentes”, dijo Gabriel antes de que la Asamblea aprobara la legislación el miércoles por la noche.

Si bien muchos intereses empresariales y defensores de la vivienda han pedido durante mucho tiempo una reforma integral de la ley ambiental, nunca se han adoptado cambios amplios en el Capitolio. En cambio, los legisladores permitieron exenciones en casos específicos, incluso para nuevos estadios deportivos y alojamiento para estudiantes. Newsom aprobó algunos cambios a la CEQA el año pasado para acelerar ciertos proyectos de infraestructura.

“Este es otro ejemplo de lo que yo llamo queso suizo CEQA”, dijo Bill Fulton, ex director del Instituto Kinder de Investigación Urbana de la Universidad Rice y destacado experto en uso de la tierra en California. “La Legislatura no intenta adoptar un enfoque lógico. Cada vez que se molestan por eso, le hacen un agujero”.