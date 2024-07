“Le dije a Rohit Sharma que no tengo suficiente confianza”: la honesta revelación de Virat Kohli al primer ministro Narendra Modi

El primer ministro Narendra Modi interactuó con el equipo indio ganador de la Copa del Mundo T20 el jueves en Nueva Delhi. El bateador estrella Virat Kohli, quien fue nombrado ‘Jugador del Partido’ por sus 76 carreras, habló sobre su actuación en el torneo. Kohli anotó sólo 75 puntos antes de la final, pero marcó cuando más importaba, ayudando a India a levantar el título en Barbados. Kohli reveló cómo el entrenador Rahul Dravid mostró fe en él, especialmente cuando su confianza tocó fondo.

“En primer lugar, me gustaría agradecerles por invitarnos aquí. Este día permanecerá para siempre en mi corazón porque no pude contribuir mucho al equipo en el torneo. Incluso le dije a Rahul Dravid bhai que no le había hecho justicia. el equipo y a mí hasta ahora. Pero me dijo que cuando llegue la oportunidad, estoy seguro de que darás un paso al frente. Incluso cuando Rohit y yo íbamos a batear, le dije que no tenía suficiente confianza. Obtuve tres límites en el primer over, le dije: ‘¿Qué está pasando? Un día no consigo ni una sola carrera y ahora tengo tres límites en un over'”, dijo Kohli durante la charla con el primer ministro Modi.

Kohli admitió que, de hecho, fue un final de cuento de hadas para él en el torneo, especialmente la forma en que bateó después de que India perdió los primeros terrenos.

“Y después de que perdimos tres terrenos, mi único enfoque fue rendirme al equipo y concentrarme en lo que es mejor para el equipo. Sentí que me arrojaron a la situación. Es difícil explicar el sentimiento. Algunas cosas están destinadas a suceder. “, añadió.

Kohli anunció su retiro del T20I momentos después de la final, pero insistió en que seguirá jugando en los formatos más largos.