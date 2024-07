Las emisiones de SEBI muestran un aviso de causa a Hindenburg y su fundador, Nathan Anderson, por su informe del Grupo Adani

Imagen representativa

Nueva Delhi:

El regulador de mercados Securities and Exchange Board of India (SEBI) ha emitido un aviso de causa justificada a Hindenburg Research LLC, Nathan Anderson y las entidades del inversor de cartera extranjero con sede en Mauricio, Mark Kingdon, por violaciones comerciales en el título de Adani Enterprises Ltd. el Informe Hindenburg y posteriores.

El regulador alegó que Hindenburg y Anderson violaron las regulaciones de la Ley SEBI, las regulaciones de Prevención de Prácticas Comerciales Fraudulentas y Desleales de SEBI y las regulaciones del Código de Conducta para Analistas de Investigación de SEBI.

Si bien FPI Kingdon supuestamente violó la Ley SEBI, las regulaciones de Prevención de Prácticas Comerciales Fraudulentas y Desleales de SEBI y el Código de Conducta para Inversores de Cartera Extranjeros de SEBI.

El regulador destacó que las entidades Hindenburg y FPI hicieron una declaración engañosa de que el informe era sólo para la evaluación de valores negociados fuera de la India, cuando claramente se refería a entidades que cotizan en la India.

El regulador dijo que Kingdon ayudó a Hindenburg a participar indirectamente en Adani Enterprises colaborando con el vendedor en corto para negociar los futuros de la compañía en el mercado de derivados indio y compartió las ganancias con la firma de investigación.

Hindenburg sigue defendiendo su informe de enero de 2023.

(Descargo de responsabilidad: New Delhi Television es una subsidiaria de AMG Media Networks Limited, una empresa del Grupo Adani).