La “pequeña petición” de M. Kharge y la feroz respuesta de JP Nadda

El combativo jefe del Congreso, Mallikarjun Kharge, encabezó la carga de la oposición en Rajya Sabha el lunes, atacando al gobierno por cuestiones como supuestas irregularidades en los exámenes médicos de ingreso para ninis y la disputa por la reubicación de las estatuas del líder nacional dentro del complejo del Parlamento.

Pero quizás el mayor conflicto fue la breve disputa entre Kharge y JP Nadda, su homólogo en el gobernante Partido Bharatiya Janata, después de que el primero instó al presidente de Rajya Sabha, Jagdeep Dhankhar, a “estar del lado de la verdad en los próximos tres años y medio”. (el resto de su mandato)”.

El golpe de Kharge se produjo en medio de frecuentes quejas del Congreso y otros partidos de oposición -en esta sesión y en anteriores- de que no se les permite hablar, y mucho menos criticar o cuestionar al gobierno durante el Parlamento. Esta acusación también se planteó esta semana; El diputado del Congreso Rahul Gandhi afirmó que su micrófono estaba apagado – a petición del presidente del Lok Sabha, Om Birla – mientras exigía un debate separado sobre los cuestionarios filtrados para exámenes competitivos como NEET.

La petición de “pequeños cambios” de M Kharge

El Sr. Kharge – durante la moción de agradecimiento al discurso del Presidente Draupadi Murmu la semana pasada – se dirigió al Sr. Dhankhar: “Ahora… después de las elecciones… le pido un pequeño cambio…”

“Me gustaría pedir… teniendo en cuenta todo lo que han visto en el Parlamento durante los últimos 18 meses, definitivamente estarán del lado de la verdad durante los últimos tres o tres años y medio”.

Un sonriente Jagdeep Dhankhar intervino para decir: “Señor… siempre estoy del lado de la verdad”. Sin embargo, su intervención casi se perdió en el ruido que siguió a los comentarios del Sr. Kharge.

Un enojado señor Nadda -quien, además de ser el jefe del BJP y ministro de Salud, es también el líder del Rajya Sabha- estalló y exigió ser escuchado, lo que llevó al presidente Dhankhar a ignorar al enojado líder del Congreso, quien se negó a ceder y a ceder. la palabra a su rival del BJP.

“Kharge JiKharj Sí…El líder de la Cámara (Sr. Nadda) quiere hablar. Si cedes…”

“¿Por qué debería ceder? Estoy hablando…” A esto, el Sr. Dhankhar persuadió al Sr. Kharge: “Por favor, Kharge”. Ji mi sugerencia… mi sugerencia para su consideración. La Cámara le escucha, pero si el líder de la Cámara quiere intervenir, la práctica es permitirlo. Lo dejo a tu criterio…”

Kharge, sin embargo, no retrocedió sin luchar y respondió: “Por favor, permítanme terminar (mi discurso), de lo contrario mi flujo será interrumpido y ellos (los parlamentarios del BJP) seguirán gritando”.

“¿Qué es esto? Cuando queremos intervenir, no nos dejáis…”, dijo tras el visto bueno del señor Nadda.

“Lo que mis oídos han oído…” El contador de Nadda

“Me gustaría que me demuestren que estoy equivocado… pero lo que mis oídos oyeron fue una calumnia de que usted, durante los próximos tres años y medio, será ‘justo’ en la Cámara. Eso significa que durante el último – y – durante “Durante medio año no le diste a la oposición lo que se merecía”, dijo Nadda después de que el presidente obligara a Kharge a guardar silencio.

“Esta es una acusación muy seria… no puede tomarse a la ligera ya que es una frase dicha por el LoP (líder de la oposición) y automáticamente significa que en el pasado no has sido justo con todos”.

El Sr. Nadda, con la ira escrita en todo su rostro, atacó a los escaños de la oposición, abucheándolo y gritándoles “por favor, cállate… cállate… Me lo dio el Presidente”.

“Respeto la LoP… Respeto a la oposición, pero me gustaría dejar constancia de que demostrar su punto de vista no debe ir más allá de las normas (de la Cámara) y no se puede permitir que se calumnie al presidente”. – tronó el líder del BJP y exigió que se borraran las declaraciones del señor Kharge.

Kharge y Veep comparten risas

Pero hoy no todo fue ira y disputas en Rajya Sabha.

Dos días después de que Dhankhar dijera que le dolía la entrada de Kharge al Pozo de la Cámara para protestar, los dos compartieron varios momentos relajados esta mañana.

Las provocaciones del líder del Congreso hoy se produjeron cuando su partido intensificó los ataques contra el gobierno esta mañana por las tres nuevas leyes penales que ahora están en vigor. Hoy, el Congreso destacó que las leyes se aprobaron el año pasado después de que una parte de una oposición ya débil fuera expulsada del Parlamento.

En la sesión de diciembre, casi 150 parlamentarios de la oposición fueron expulsados ​​de Lok Sabha y Rajya Sabha tras protestas particularmente ruidosas por una violación de la seguridad en la Cámara ese mes.

