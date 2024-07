La familia de Agniveer Ajay Kumar en medio del debate sobre la compensación

La familia de Agniveer Ajay Kumar ha exigido al ejército indio el estatus de “héroe” para él tras su muerte en el cumplimiento del deber. La familia dijo que el dinero de la compensación no puede reemplazar a Ajay Kumar.

“Queremos que se elimine el programa Agniveer y que tengamos derecho a una pensión y a una tarjeta de comedor”, dijo su padre a NDTV.

La hermana de Kumar se hizo eco de estos sentimientos y expresó su preocupación por la idoneidad de la compensación proporcionada. “Mi hermano perdió la vida por un trabajo de cuatro años. Si bien el gobierno promete 1 millón de rupias, ¿puede una familia sobrevivir con esa cantidad sin él?” cuestionó, pidiendo una reevaluación del plan Agniveer.

“El gobierno nos dio dinero, pero queremos que pongan fin al plan”, afirmó.

Lanzado en 2022, el plan Agnipath está diseñado para reclutar personal para servicios de corto plazo en las fuerzas armadas, con el objetivo de reducir el perfil de edad en todos los servicios. Conocidos como Agniveers, estos individuos actualmente no califican para beneficios regulares, como pensiones para sus familias en caso de muerte en el servicio.

La cuestión ha provocado debates más amplios, y un panel parlamentario recomendó anteriormente que las familias de Agniveers que mueren en el cumplimiento del deber reciban beneficios equivalentes a los que reciben las familias del personal militar regular.

También dijo que aunque la familia recibió 98 rupias lakh, sólo 48 rupias lakh provinieron del ejército. Esto contrasta con la declaración del ejército de que la familia recibió 98,39 rupias lakh del monto total adeudado.

En un comunicado nocturno del miércoles, el ejército refutó las afirmaciones que circulaban en las redes sociales de que la familia no había recibido la compensación prometida. Confirmaron que, de hecho, se había desembolsado un total de 98,39 rupias lakh a la familia de Agniveer Ajay Kumar.

“Se enfatiza que el ejército indio saluda el sacrificio supremo realizado por Agniveer Ajay Kumar. Del monto total adeudado, la familia de Agniveer Ajay ya ha recibido Rs 98,39 lakhs. Ex-Gratia y otros beneficios por un total aproximado de 67 lakhs, según corresponda según las disposiciones del Plan Agniveer, se pagará en la liquidación final de cuentas poco después de la verificación policial. El monto total será de 1,65 rupias Cr aproximadamente”, dijo el ejército en un comunicado.

*CLARIFICACIÓN SOBRE LA REMUNERACIÓN A AGNIVEER AJAY KUMAR* Ciertas publicaciones en las redes sociales revelaron que no se pagó ninguna compensación a los familiares de Agniveer Ajay Kumar, quien perdió la vida en el cumplimiento del deber. Se destaca que el ejército indio saluda al supremo… foto.twitter.com/yMl9QhIbGM – ADG PI – EJÉRCITO INDIO (@adgpi) 3 de julio de 2024

La familia, aceptando que recibieron la cantidad mencionada, dijo que 50 rupias lakh provenían de una póliza de seguro.

“Primero, recibimos 50 lakh de dinero del seguro del banco ICICI. Luego recibimos 48 lakh de rupias del ejército. Aún no hemos recibido el monto total. El ejército nos dijo que nos darán otros 60 lakh de rupias. No hemos recibido ese dinero todavía. No sabemos cuándo lo recibiremos”, dijo.