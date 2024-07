La ex estrella de la India bromea con Riyan Parag sobre la postura de la ‘Copa Mundial’ y menciona el patriotismo

Después de una temporada exitosa en la Indian Premier League (IPL), el bateador de los Rajasthan Royals, Riyan Parag, ha sido recompensado con una convocatoria de India para la próxima serie T20I contra Zimbabwe. Parag fue el tercer máximo anotador de carreras en IPL 2024 con 573 carreras en 16 partidos. A pesar de las discusiones sobre su selección para la Copa del Mundo T20, Parag no logró conseguir un lugar en el equipo del torneo, que India ganó después de derrotar a Sudáfrica en la final.

Después de ser ignorado por los seleccionadores, Parag declaró que no vería la Copa del Mundo y dijo que solo le gustaría jugar en una.

“En realidad, no voy a verlo. Sólo voy a ver la final. Ya no quiero ver cricket porque quiero jugar en la Copa del Mundo. Creo que es una buena sensación. Quiero jugar en la Copa del Mundo, jugar para el país. Cuando veo a esta gente, me siento motivado, pero luego siento que podría haber hecho otra cosa si veo la camiseta de India y el uniforme de cricket. Me falta algo y sólo quiero salir y romper algunas bolas”, dijo Parag durante una charla en TRS Podcast.

Sin embargo, tras su selección para la serie de Zimbabwe, el ex jugador indio Sreesanth criticó al joven por sus comentarios.

“Algunos jóvenes también han dicho que no verán la Copa del Mundo porque no fueron seleccionados. Yo diría que primero debes ser un patriota, luego debes ser un amante del cricket. Yo diría que primero debes ser un patriota, luego sí. “Deberías ser un amante del cricket. Pero aquellos que seleccionaron el equipo deben recibir apoyo con todo su corazón, mente y pasión”, dijo Sreesanth en Star Sports.

Mientras tanto, Shubman Gill liderará el equipo de cricket de la India en ausencia de Rohit Sharma para la próxima serie T20I contra Zimbabwe. El equipo viajó a Zimbabwe justo después de la Copa del Mundo T20 2024, donde jugará 5 partidos T20I entre el 6 y el 14 de julio.

Equipo de India para la serie T20I contra Zimbabwe: Ꮪhubman Gill (capitán), Yashasvi Jaiswal, Ruturaj Gaikwad, Abhishek Sharma, Rinku Singh, Sanju Samson, Dhruv Jurel, Nitish Reddy, Riyan Parag, Washington Sundar, Ravi Bishnoi, Avesh Khan, Khaleel Ahmed, Mukesh Kumar, Tushar Deshpande.