La estrella de telerrealidad estadounidense Keke Jabbar, de 42 años, encontrada muerta por su marido en su coche

La estrella de telerrealidad Keke Jabbar, que apareció en la serie estadounidense. ‘Amor y matrimonio: Huntsville’, Murió a los 42 años. En particular, el programa se transmitió en la cadena OWN TV de Oprah Winfrey y siguió a un grupo de parejas que lanzaron una empresa inmobiliaria en Huntsville, Alabama.

Su muerte fue anunciada por la personalidad de YouTube Marcella Speaks, quien leyó un comunicado de la familia de Keke durante una transmisión en vivo.

“Con extrema tristeza anunciamos el fallecimiento de nuestra querida Keke. Falleció pacíficamente en su casa, rodeada de amor”, dijo Ms. Speaks durante la transmisión en vivo.

“Ella era una madre, una hermana y una gran amiga llena de vida, amor y risas. La extrañaremos mucho y en este momento pedimos respeto y privacidad en nuestro momento de dolor mientras procesamos esta gran pérdida. La familia Jabbar y la familia Scott”, añadió.

Un amigo cercano de la estrella de televisión también intervino para sofocar cualquier especulación sobre la causa de la muerte de Jabbar.

”Keke no sufrió una sobredosis, Keke no se quitó la vida. Keke amaba la vida. Keke no estaba lista para dejar la vida. No estaba lista para dejar a sus hijos, a su esposo o a su familia”, dijo la YouTuber JoAnn Jenkins el miércoles por la noche durante una transmisión en vivo de YouTube.

Jenkins dijo que Jabbar a menudo tenía sueño y “dormía en cualquier lugar”. Dijo que Jabbar decidió dormir un poco después de tener un problema con su auto.

Reveló además que su esposo la encontró durmiendo en el auto a las siete de la mañana. ”Entonces, alrededor de las siete de la mañana, su marido va al garaje. Ve a Keke, que cree que está durmiendo en el coche. Intenta llamar su atención. Él abre (el auto). Ella no respira. Su marido, su compañero de vida y su mejor amigo intentaron recuperar a su esposa, la madre de sus hijos, y él no pudo. Keke murió por intoxicación por monóxido de carbono. Es eso. Eso es todo.”

Varios de los fanáticos de Jabbar recurrieron a las redes sociales para ofrecer sus condolencias. Un fan escribió en X: “Su muerte es una pérdida tremenda”. Que su memoria sea una bendición y su alma encuentre la paz eterna”.

Otro comentó: ”Como fan de Love and Marriage Huntsville, me entristece mucho enterarme de la pérdida de Keke Jabbar. Orando por su familia, especialmente por su esposo e hijos. Que Dios esté con ellos durante este tiempo”.