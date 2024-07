La elevada amenaza de incendio y calor provoca cortes de energía en el norte de California

O início de uma onda de calor prolongada e potencialmente perigosa na terça-feira coincidiu com condições elevadas de incêndio no norte da Califórnia, levando a Pacific Gas & Electric Co. a iniciar os primeiros cortes de energia planejados do ano, que devem durar pelo menos hasta miércoles.

PG&E, el proveedor de energía más grande de California, implementó cortes de energía por motivos de seguridad pública el martes por la mañana en ocho condados (Butte, Colusa, Lake, Napa, Solano, Sonoma, Tehama y Yolo) “debido a fuertes vientos y condiciones secas”, según el sitio web del concesionario. Las paradas tienen como objetivo evitar que los equipos de servicios públicos provoquen incendios durante condiciones peligrosas.

PG&E dijo que los cierres del martes por la mañana afectaron a aproximadamente 2.000 clientes. El concesionario dijo en un declaración que había “retrasado el inicio de las desconexiones planificadas para aproximadamente 10.000 clientes adicionales, principalmente en los condados de Glenn y Shasta… debido a las condiciones climáticas favorables”.

El proveedor de energía sigue monitoreando el clima y aún es posible que se produzcan más cortes.

Gran parte del Valle de Sacramento y las montañas del Área de la Bahía están bajo una advertencia de bandera roja, emitida debido al mayor riesgo de incendio, así como una advertencia de calor excesivo Martes. La alerta de bandera roja, emitida hasta el miércoles por la noche, advierte de una combinación de vientos de hasta 30 mph, baja humedad y altas temperaturas que “pueden contribuir a un comportamiento extremo del fuego”, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Los bomberos de California ya están combatiendo varios incendios en todo el estado, el más urgente el incendio Basin, que ahora está quemando más de 13,000 acres en el Bosque Nacional Sierra en el condado de Fresno. Estaba contenido en un 17% hasta el martes por la mañana, según el Departamento de Silvicultura y Protección contra Incendios de California.

El incendio arde no lejos de Balch Camp, una comunidad aislada donde más de 150 personas han sido evacuadas debido a las llamas. PG&E tiene infraestructura eléctrica allí, pero un portavoz de la empresa dijo que ninguna de sus instalaciones se vio afectada hasta el martes por la mañana.

Los bomberos también continúan luchando contra el incendio del Fresno Lightning Complex, que ha quemado alrededor de 10,600 acres durante los últimos días y estaba contenido en un 86%, hasta el martes por la mañana.

“El clima extremadamente caluroso seca el material vegetal, lo que aumenta el riesgo de incendios forestales”, dijo Cal Fire. alertado en las redes sociales. “Evite actividades que puedan provocar un incendio forestal, como estacionarse sobre pasto seco, arrastrar cadenas o usar equipos durante las horas más calurosas del día. Recuerde, una chispa menos significa un fuego menos”.

Se espera que el clima de incendios más peligroso solo dure hasta mediados de semana, pero los funcionarios advierten que el calor extremo será implacable y durará en algunas áreas del estado una semana o más.

“Este es un evento de calor prolongado que definitivamente generará serias preocupaciones sobre enfermedades relacionadas con el calor si la gente no toma las precauciones adecuadas”, dijo Kate Forrest, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional en Sacramento. Los meteorólogos esperan que este sea un evento de calor potencialmente récord, con temperaturas de tres dígitos que durarán varios días y poco alivio durante la noche.

Redding podría romper o empatar su récord de más días consecutivos con más de 110 grados, actualmente establecido en seis días en 1978. Se pronostica que de miércoles a lunes alcancen los 110 o más en Redding, y se pronostica que el sábado será el más caluroso con 116 grados, dijo Forrest. lo que empataría el récord actual. Existe la posibilidad de que el calor dure aún más.

“Definitivamente nos acercaremos a ese récord”, dijo.

Una advertencia de calor excesivo a nivel estatal estará vigente desde el martes hasta el fin de semana en la mayoría de las áreas. Además, varias regiones estarán bajo alertas de calor separadas vinculadas a sus pronósticos específicos.

Gran parte de los valles y montañas del interior del condado de Los Ángeles, incluidos el valle de San Fernando y las montañas de San Gabriel, están incluidos en un reloj de calor excesivo De miércoles a domingo, cuando se esperan temperaturas máximas de 95 a 110 grados. Incluso las comunidades costeras del sur de California están incluidas en un advertencia de calor de jueves a domingo, cuando las temperaturas pueden alcanzar los 35 grados.

El Valle Central podría sufrir una semana o más de calor excesivo, y se pronostica que las temperaturas máximas alcanzarán o superarán los 42,5 grados Celsius desde el martes hasta el 8 de julio.

Se pronostican máximas de hasta 121 grados para los desiertos del Valle de Coachella y del Condado de San Diego. En Antelope Valley, se espera que las temperaturas alcancen los 115 grados.

En el Valle de la Muerte, las máximas podrían alcanzar los 127 grados a finales de esta semana, mientras que “las temperaturas mínimas podrían no bajar de los 90 grados durante varios días”, advirtió el servicio meteorológico.

En el extremo noroeste del estado, los funcionarios advierten sobre posibles temperaturas récord, y se esperan máximas superiores a 110 en el norte del condado de Humboldt desde el miércoles hasta el fin de semana. Partes de los condados de Trinity y Lake podrían registrar máximas de hasta 115 grados, advirtió el servicio meteorológico.

Gran parte del Área Interior de la Bahía podría registrar máximas de hasta 110 grados. San Francisco, que puede tener máximas en los 90, fue colocado bajo un advertencia de calor para el martes y miércoles, según el Servicio Meteorológico Nacional.

“Este será un evento de calor en todo el estado y podría durar mucho tiempo”, escribió el científico climático de UCLA Daniel Swain en un entrada del blog del domingo. “En las zonas del interior, así como en las zonas más altas, es muy posible que las temperaturas estén continuamente por encima del promedio durante las próximas dos semanas consecutivas hasta mediados de julio”.

La escritora del Times Rachel Uranga contribuyó a este informe.