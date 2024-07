La búsqueda desesperada de un hijo tras la estampida del asesino de Hathras

Nueva Delhi:

La búsqueda desesperada de un hijo por su madre: una de las muchas historias desgarradoras de los Hathras de Uttar Pradesh, después de que 123 personas murieran en una estampida en una reunión pública mal planificada por el “dios” Bhole Baba, que predicaba la divinidad en un lujoso “ashram”. “Construido en 13 acres de terreno valorado en 4 millones de rupias.

La situación de Meenesh Kumar refleja la de cientos de personas (amigos y familiares de quienes murieron, aplastados por los pies de fieles aterrorizados) que, horas después de la tragedia, corrieron de un hospital a otro, y viceversa, rezando, irónicamente, para que tu padre, madre, hijo o hija está vivo.

Para muchos, estas oraciones caerán en oídos sordos. Para el resto, y Kumar, entre lágrimas, espera estar entre ellos, les espera el alivio. Y si tiene tanta suerte, dijo a NDTV, “nunca la dejaré ir a ningún ‘satsang'”.

La historia de Meenesh Kumar.

“Mi madre dijo que este ‘baba’ dice cosas buenas en su ‘satsang’. Fui una o dos veces… pero ella solía ir a todo el mundo… desde Madhya Pradesh hasta Rajasthan, y también en UP. Le dije , ‘eres demasiado mayor… no te vayas’. Pero ella no estuvo de acuerdo. Ahora, si conozco a mi madre, nunca la dejaré ir…”, dijo a NDTV.

“No sé mucho sobre este baba…”, dijo y pidió al gobierno estatal, liderado por el Partido Bharatiya Janata, que identificara a aquellos cuya negligencia condujo a este desastre.

“La administración debería saber de quién fue el error… y debería corregirlo”, dijo.

Meenesh Kumar vive en una aldea del distrito Mainpuri de UP.

Su madre, Ramkali Devi, de 54 años, estaba entre los 2,5 lakh de personas que obedientemente se reunieron en un pequeño campo abierto en Hathras para escuchar a Bhole Baba, quien culpó a “elementos antisociales”, no a organizadores laxos ni a una seguridad privada agresiva, que incluía un “ejército de mujeres”, por la tragedia.

Ramkali Devi salió de casa el lunes. La ‘reunión de oración’ fue el martes.

No se ha vuelto a ver ni saber nada de ella desde entonces. Y entonces, en medio de la oscuridad, pareció haber un rayo de luz para Meenesh Kumar, cuya búsqueda lo llevó al hospital del distrito de Hathras.

Ramkali Devi, como tú y yo, y casi todos los demás, tiene un teléfono celular. Meenesh Kumar llamaba incesantemente, esperando, contra toda esperanza, que finalmente contestara.

Y finalmente lo hizo una mujer… pero no era su madre.

Un extraño hizo esto. Ella dijo que haría arreglos para que él hablara con su madre. Pero ella no lo hizo. Cuando devolvió la llamada, le aguardaban cosas más extrañas. “Me dijo que mi madre se había ido a Agra”, dijo.

“Cuando llamé de nuevo (por tercera vez), ella dijo: ‘¿Por qué me molestas?’ y colgué el teléfono”, dijo el Sr. Kumar, confundido y aún más preocupado.

“Si Baba tiene poderes…”

Para muchos, incluso los seguidores más fervientes de Bhole Baba, esta tragedia fue un duro golpe.

Binod, un residente de Hathras, dijo que había derribado carteles del “hombre-dios” que una vez adornaron su casa… una casa que estaba llena con su esposa, su madre y su hija. Hoy los tres están muertos.

“Estaba fuera, me enteré de la estampida de la noche. Corrí a casa y encontré que todos estaban muertos”, dijo llorando.

De los muchos que resultaron heridos y de las familias de los asesinados, hay un fuerte mensaje para Bhole Baba… una exigencia, ahora, de pruebas de su divinidad. “Si Baba realmente tiene poderes y se preocupa por nosotros, debería venir aquí y curarnos…” es el clamor resonante al ‘hombre-dios’ y sus muchos millones de rupias.

