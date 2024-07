Kotak Bank colapsa por la acusación de que creó un fondo para vender en corto Adani Enterprises

Uday Kotak es el fundador del banco Kotak.

Las acciones de Kotak Mahindra Bank Ltd. cayeron el martes después de que el vendedor en corto Hindenburg Research, en su respuesta, alegara que Kotak Mahindra Investment Ltd. había creado y supervisado una estructura de fondos extraterritoriales utilizada por Kingdon Capital Management LLC para apostar contra Adani Enterprises Ltd.

“Si bien SEBI aparentemente ha hecho todo lo posible para reclamar jurisdicción sobre nosotros, su aviso claramente no menciona a la parte que tiene un vínculo real con la India: Kotak Bank, uno de los bancos y corredores más grandes de la India, fundado por Uday Kotak, que creó y supervisó la estructura de fondos extraterritoriales utilizada por nuestro socio inversor para apostar contra Adani”, decía la respuesta de Hindenburg Research al regulador.

“En lugar de eso, simplemente llamaron al fondo K-India Opportunities y enmascararon el nombre ‘Kotak’ con el acrónimo ‘KMIL'”.

Las acciones del prestamista cayeron hasta un 2,2%, el nivel más bajo desde el 25 de junio, antes de recortar algunas pérdidas y cotizar a la baja un 2,1% a 1.769,50 rupias cada una a las 11:38 am. Esto se compara con un avance del 0,16% en el NSE Nifty 50.

Las acciones han bajado un 7,4% en lo que va del año y un 4,8% en los últimos 12 meses. El volumen total negociado hasta el momento durante el día fue 0,37 veces su promedio de 30 días. El índice de fuerza relativa estaba en 53,59. De los 42 analistas que siguen a la empresa, 28 mantienen una calificación de “comprar”, nueve recomiendan “mantener” y cinco sugieren una “venta”, según datos de Bloomberg.

El precio objetivo de consenso promedio a 12 meses de los analistas implica un aumento del 5,8%.

