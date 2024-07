‘Jugando la carta de la religión’: estrella paquistaní critica a Mohammad Rizwan por comentario de ’embajador de marca del Islam’

El bateador paquistaní Ahmed Shehzad lanzó un ataque mordaz contra el bateador-portero Mohammad Rizwan por utilizar la “religión” como escudo para justificar su pobre desempeño en la Copa Mundial T20 recientemente concluida. Rizwan habló el martes en una conferencia de prensa en su ciudad natal, Peshawar, y reflexionó sobre Pakistán y sus actuaciones individuales en el torneo. Rizwan tuvo una campaña decepcionante en la Copa del Mundo T20, acumulando 110 carreras con un promedio de 36,66 con una tasa de strike inferior a la esperada de 90,90.

Rizwan admitió que las críticas al equipo están justificadas. Sin embargo, también hizo una afirmación extraña, llamándose a sí mismo un “embajador de marca del Islam”.

“Creo que un ser humano es un embajador de la marca de dos cosas. Si una persona es musulmana, representa al Islam dondequiera que vaya. La segunda cosa es que es un embajador de la marca de Pakistán. No importa lo que digan”, Rizwan. dijo durante una conferencia de prensa.

Shehzad, sin embargo, criticó a Rizwan por desviar las conversaciones sobre su forma jugando la “carta de la religión”.

“Es realmente decepcionante que algunos jugadores oculten su pobre desempeño en la Copa Mundial celebrando conferencias de prensa innecesarias y jugando la carta de la religión. ¿A dónde va la religión cuando mienten sobre su estado físico y cuando admiten que actuaban en el campo? Una religión te enseña ¿Engañar a los demás y mentir en el campo? Te pagan por actuar en el campo y en cambio te unes al grupo del equipo. La religión nos enseña a cumplir con nuestra responsabilidad con total determinación y a no mentir sobre nuestro sufrimiento. “Quiero que tengan otra oportunidad, pero ¿por qué? Este es el equipo de Pakistán, y no es su equipo donde pueden jugar con sus amigos, pero ya no para el equipo de cricket de Pakistán”, explicó Shehzad en una larga publicación en X.

Shehzad también reiteró que la PCB debe tomar medidas estrictas contra los jugadores.

“No permitiremos que el presidente del PCB, Mohsin Naqvi, olvide la cirugía mayor que prometió. Algunos jugadores del equipo paquistaní ahora incluso se están burlando de la declaración del presidente porque no les importa. Pero nos aseguraremos de que los fanáticos obtengan sus respuestas y se tomen medidas contra estos jugadores. “Hemos tomado una posición y no daremos marcha atrás hasta que el equipo de Pakistán vuelva al camino correcto”, añadió.

Esto sucedió después de que Shehzad pidiera a la junta directiva que despidiera a todos los jugadores más experimentados del equipo.