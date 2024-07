“ICC Will…”: el ultimátum de la ex estrella de Pakistán al BCCI sobre el Champions Trophy 2025

Ha habido mucha discusión sobre si India viajará a Pakistán para el Champions Trophy 2025. Los dos países no han jugado una serie bilateral en más de una década debido a tensiones políticas, pero el equipo de cricket de Pakistán viajó a India en 2023 para el Copa del Mundo ODI. Sin embargo, no ha habido ninguna comunicación oficial por parte del gobierno indio o del BCCI sobre la posible visita de la India a Pakistán para la competición. Después del triunfo de India en la Copa del Mundo T20 2024, el secretario del BCCI, Jay Shah, dijo que su objetivo es ganar el Campeonato Mundial de Pruebas y el Trofeo de Campeones a continuación. Sin embargo, una vez más no especificó si India viajará a Pakistán en 2025.

El ex capitán de Pakistán, Salman Butt, dijo que había visto informes que sugerían que India vendría a Pakistán, pero añadió que es deber de la CPI garantizar que todos los equipos jueguen en Pakistán.

“Intentamos sensacionalizar todo. Hubo algunos informes que sugerían que Jay Shah levantó el pulgar. Sin embargo, no creo que lo hiciera. No me emocionaría incluso si hubiera un pulgar hacia arriba de su parte porque Es deber de la CPI garantizar que todos los equipos visiten Pakistán”, dijo Salman Butt en su canal de Youtube.

Butt dijo además que si India decide no viajar a Pakistán, la CPI tendrá que negociar con el BCCI sobre el tema y este será un buen lugar para ver si el organismo rector puede negociar con la junta de cricket de la India.

“Si vienen, serán bienvenidos; si no vienen, la CPI tendrá que ocuparse del asunto. Descubriremos si pueden tratar con todos los demás países o pueden hacer lo mismo con la India también. Eso mostrar cuánta autoridad y cuán neutrales pueden ser”, añadió.