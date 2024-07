Hathras Stampede, Bhole Baba, AP Singh: “No sé dónde está, no necesito saberlo”: abogado de Bhole Baba

El abogado habló con los periodistas fuera del ashram de Mainpuri donde se cree que se aloja Bhole Baba.

En una aparición nocturna frente al ashram en Mainpuri donde se cree que se aloja Bhole Baba, también conocido como Narayan Saakar Hari, el abogado del autodenominado hombre dios dijo que no sabe dónde está y que no necesita saberlo. saber.

Repitiendo la acusación de que elementos antisociales provocaron la estampida en el evento religioso organizado en honor del dios en Hathras, en el que murieron 121 personas, el abogado afirmó también que Baba es un seguidor de la ley y no huirá. El nombre original del “hombre-dios” es Suraj Pal.

El abogado contratado por Pal es AP Singh, quien ha defendido a convictos por violación en grupo en Nirbhaya, representó a Seema Haider, la mujer paquistaní que cruzó ilegalmente a la India, y representó a sindicatos agrícolas durante las protestas de los agricultores.

En declaraciones a los periodistas fuera del ashram el jueves por la noche, Singh dijo en hindi: “No sé dónde está (Pal) y no quiero saberlo. Sólo quiero hacer mi trabajo… Tan pronto como Lo descubrí, te lo diré… ¿Cómo puedo yo o tú decir que él es el responsable? Por lo que he descubierto sobre Narayan Saakar Hari, él no va a huir a un ashram, no a un. hotel. Él no se queda en un hotel.”

Respecto a los acontecimientos del martes, el Sr. Singh dijo que ‘satsang’ (evento religioso) se organizó en un área abierta con campos por todas partes y los informes de un espacio cerrado eran falsos.

“Hablé con personas que participaron en el ‘satsang’. Las mujeres mayores que resultaron heridas me dijeron que nunca antes había sucedido algo así. Dijeron que estaban participando en el ‘satsangs’ durante 15 a 18 años y se llevaron a cabo todos los martes, excepto algunas semanas en los últimos meses. Las mujeres me dijeron que los hombres que aplastaban a la gente eran fornidos, parecían borrachos y comenzaban tan pronto como veían la oportunidad”, alegó el abogado.

“Les pregunté cuánto tiempo había pasado desde que Narayan Saakar Hari se fue y dijeron que entre 30 y 35 minutos”, dijo, añadiendo que muchos de los organizadores y voluntarios también dejaron atrás a sus seres queridos, incluidos niños, madres y esposas.

Cuando se le preguntó si la administración tenía la culpa de que se concediera permiso para celebrar un evento cerca de una autopista, Singh subrayó que la cuestión no se planteaba porque no hubo accidentes de tráfico.

El Sr. Singh también desestimó la pregunta de un periodista sobre los seguidores de Pal llamando al “hombre dios”. ‘parmatma’ (alma inmortal) y dijo que él también lo era, porque tenía un alma que también era inmortal.

¿Arresto de un amigo?

En una breve declaración el miércoles tras permanecer en silencio desde la estampida, Pal expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y dijo que emprendería acciones legales contra los “elementos antisociales” que supuestamente estaban detrás de la tragedia.

Cuando se le preguntó si Pal sería arrestado, el inspector general (Aligarh Range), Shalabh Mathur, dijo más temprano el jueves que no figuraba en el primer informe informativo y que la policía tomaría más medidas en función de los hechos que surgieran.

“Haremos arrestos en base a lo que revele la investigación… Interrogaremos a Baba si es necesario, es demasiado pronto para decir o comentar si tiene un papel. No fue nombrado en la FIR, que responsabilizó a los organizadores El organizador del comité pidió permiso y los miembros del comité fueron arrestados”, afirmó.