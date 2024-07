Fondo creado por Kotak Mahindra Bank utilizado para vender en corto Adani Enterprises

Imagen representativa

Nueva Delhi:

El regulador del mercado Securities and Exchange Board of India (SEBI) alegó que el inversionista de cartera extranjero Kingdon Capital Management LLC y sus entidades ayudaron a Hindenburg a participar indirectamente en Adani Enterprises Ltd. al colaborar con Hindenburg para negociar Adani Enterprise Futures en los derivados indios y compartir las ganancias. con la empresa de investigación.

Una investigación de SEBI encontró que Hindenburg conspiró con Mark Kingdon y sus entidades en un plan diseñado para utilizar conocimiento previo de información no pública para construir posiciones cortas.

El plan implicaba compartir el borrador del informe, esperar a que Kingdon creara una cuenta comercial, aceptar una reducción en la participación en las ganancias y publicar el informe de una manera planificada previamente en el momento de la FPO, alegando no tener asociación con el mercado de valores indio. preparación para obtener ganancias de las ventas en corto y la creación de un fondo indio para el comercio de Adani.

El regulador alegó que Kingdon celebró un acuerdo legal con Hindenburg Research LLC para compartir el borrador del informe por adelantado con el inversor extranjero antes de que se publicara oficialmente el 24 de enero de 2023.

SEBI emitió un aviso de causa justificada a Hindenburg Research LLC y su único propietario beneficiario, Nathan Anderson, junto con Mark Kingdon, quien es el propietario beneficiario final de entidades con sede en Mauricio, por violaciones comerciales en el título de Adani Enterprises, lo que llevó al informe. Hindenburg y posteriores.

El regulador alegó que Hindenburg y Anderson violaron las regulaciones de la Ley SEBI, las regulaciones de Prevención de Prácticas Comerciales Fraudulentas y Desleales de SEBI y las regulaciones del Código de Conducta para Analistas de Investigación de SEBI.

FPI Kingdon supuestamente violó la Ley SEBI, las regulaciones de Prevención de Prácticas Comerciales Fraudulentas y Desleales de SEBI y el Código de Conducta para Inversores de Cartera Extranjeros de SEBI.

Según el aviso de causa presentada, una copia del cual fue revisada por NDTV Profit, SEBI alegó que antes de la publicación del informe, se observó actividad de venta en corto en Adani Enterprises Futures y, después del informe, las acciones perdieron un 59% entre enero. 24 de febrero de 2023 y 22 de febrero de 2023. Adani Enterprises se encontraba en medio de una oferta pública de seguimiento cuando se publicó el informe Hindenburg. Posteriormente, el grupo Adani retiró la FPO en interés de los accionistas.

La investigación de SEBI reveló que K-India Opportunities Fund – Clase F abrió una cuenta comercial y comenzó a negociar con Adani Enterprises scrip antes de la publicación del informe y liquidó las posiciones en febrero, obteniendo una ganancia de 22,25 millones de dólares o 183,24 millones de rupias. Este fondo cotiza únicamente con Adani Enterprises en NSE.

Hindenburg en su respuesta alegó que Kotak Mahindra Investment Ltd. había creado y supervisado la estructura de fondos extraterritoriales utilizada por Kingdon para apostar contra Adani. El regulador del mercado en su aviso de causa de demostración dijo que Kotak celebró un acuerdo de asesoramiento de inversiones el 5 de enero de 2023 entre KMIL y Kingdon Capital, que mostraba urgencia y prisa por crear la cuenta comercial. Kingdon Capital tomó todas las decisiones comerciales para FPI.

SEBI alegó que el vendedor en corto con sede en EE. UU. compartió el borrador del informe con Kingdon en noviembre de 2022. El borrador era “sustancialmente el mismo” que el informe final.

SEBI alega que Kingdon obtuvo confirmación legal antes de celebrar un acuerdo de servicios de investigación con Hindenburg, en virtud del cual recibió el borrador del informe utilizado para realizar la inversión antes de que el informe se hiciera público.

Kingdon Capital, según el acuerdo de investigación, acordó compartir el 25% de las ganancias en lugar del 30% como se acordó en el informe de investigación. La disminución de la participación en las ganancias se debió al costo, la estructura y el tiempo necesarios para establecer la estructura de la cuenta comercial de KIOF, para vender en corto acciones de Adani Enterprises en India.

Kingdon Master Fund, después de configurar la cuenta KIOF y recibir el borrador del informe, transfirió 40 millones de dólares a una cuenta comercial de KIOF y convirtió 18 millones de dólares en rupias indias a la cuenta de margen para operaciones. La cuenta comercial se activó el 10 de enero para crear posiciones cortas en Adani Enterprise Futures.

El fondo tomó posiciones cortas de 850.000 acciones hasta el 20 de enero y representaba hasta el 7,01% de la posición total de Open Interest antes de que se publicara el informe. El fondo incluso transfirió las posiciones a futuros de febrero, antes de la publicación del informe, y liquidó las posiciones entre el 1 y el 22 de febrero para obtener una ganancia de 183,24 millones de rupias.

Kingdon debía compartir 5,52 millones de dólares de ganancias con Hindenburg, pero pagó 2,7 millones de dólares y 1,38 millones de dólares a Hindenburg el 31 de marzo de 2023 y el 1 de junio de 2023, según las facturas presentadas por el vendedor en corto estadounidense. Retuvo 1,38 millones de dólares ya que seguía teniendo inversiones en el Fondo K India Opportunities. El saldo debía pagarse tan pronto como se retirara el fondo.

SEBI dijo que los detalles recibidos de Interactive Broker LLC a través de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. revelaron que Hindenburg negociaba valores del grupo Adani fuera de la India. Negoció bonos de Adani Electricity Mumbai, Adani Green Energy, Adani Ports y SEZ entre noviembre de 2022 y marzo de 2023. Se observó que Hindenburg sufrió una pérdida total de 5.197 dólares por la negociación de los bonos. El vendedor en corto con sede en EE. UU. también tomó posiciones en el ETF y el índice MSCI India el 24 de enero de 2023. Estas posiciones finalmente se liquidaron después de la publicación del informe entre enero y marzo de 2023, generando una ganancia de alrededor de 9,2 millones de dólares.

Sebi, en su aviso de causa, dijo que el informe Hindenburg contenía ciertas tergiversaciones y declaraciones inexactas que construyeron una narrativa conveniente a través de revelaciones selectivas y titulares pegadizos para causar pánico en los precios de las acciones de Adani, desinflando así los precios de las acciones del grupo Adani.

Hindenburg alegó que no proporcionó un aviso de investigación a Kingdon antes de compartir el borrador del informe y que Kingdon no compartió el aviso comercial con Hindenburg antes de que el informe se compartiera públicamente por correo electrónico masivo.

(Descargo de responsabilidad: New Delhi Television es una subsidiaria de AMG Media Networks Limited, una empresa del Grupo Adani).