“Estampida debida a elementos antisociales”: ‘Godman’ sobre las muertes de Hathras

Bhole Baba, el “hombre-dios” cuya “reunión de oración” en Hathras, Uttar Pradesh, el miércoles terminó en una estampida que mató a 121 personas, y que ha estado huyendo desde entonces, emitió un comunicado esta tarde declarando que tomará medidas legales acción contra los “elementos antisociales” que supuestamente planearon el horrible caos.

Bhole Baba, cuyo nombre real es Suraj Pal Singh, también expresó su “más sentido pésame a las familias de los fallecidos”.

En el único caso policial registrado hasta el momento, el “hombre-dios” no ha sido nombrado hasta el momento. Su asistente y los organizadores del evento han sido identificados y están acusados ​​de homicidio involuntario que no equivale a asesinato y de restricción indebida. El jefe de la policía estatal, Prashant Kumar, no se comprometió cuando se le preguntó si Bhole Baba sería arrestado y dijo: “Se tomarán medidas basadas en los hechos”.

Hoy temprano, el Ministro Principal de la UP, Yogi Adityanath, dijo que los organizadores de la reunión intentaron “encubrir el incidente” y anunciaron un comité de alto nivel, encabezado por un juez retirado del Tribunal Superior, para investigar el incidente.

El comité, que también incluirá a agentes de policía retirados y altos funcionarios cívicos, investigará posibles fallos, varios de los cuales, incluidas cuestiones sobre permisos y una posible falta de medidas de seguridad pública, ya han sido señalados.

“Los culpables no se salvarán”, declaró el Primer Ministro.

“No podemos negar que esta estampida no es un accidente… (pero), si no fue un accidente, ¿de quién fue la conspiración? Llevaremos a cabo una investigación judicial bajo la supervisión de un juez retirado de la Corte Suprema”.

Yogi Adityanath confirmó los informes esta mañana de que la estampida fue provocada por un tira y afloja: entre partes de la enorme multitud que se empujaban entre sí para tocar los pies del dios y aquellos que intentaban abandonar el lugar después de que terminara la “reunión de oración”.

“Hablé con algunos de los testigos… dijeron que durante el ‘satsang’, cuando las mujeres querían tocar los pies del hombre dios, un mar de gente avanzó y la seguridad (el detalle privado de Bhole Baba) se retiró. Entonces intentaron encubrir el problema”, afirmó.

“Y cuando llevaban a la gente a los hospitales, el equipo de seguridad huyó”.

Los niños se encontraban entre las 121 personas aplastadas hasta la muerte por una turba frenética (según algunas estimaciones, más de 2,5 lakh) en Hathras el martes por la tarde.