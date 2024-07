Es hora de que Estados Unidos, que siempre predica a los demás, baje del pedestal.

Al publicar recientemente el informe sobre libertad religiosa internacional 2023 del Departamento de Estado, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, se refirió a la India por su nombre por violar la libertad religiosa. El informe cubre 190 países. En sus breves comentarios introductorios, Blinken tuvo que decidir qué países debía mencionar por su nombre, ya que sólo pudo nombrar algunos que son “mayoritarios” para Estados Unidos.

Obviamente, Blinken evaluó que la India era uno de los países a los que debía prestar especial atención. También tuvo que sopesar las consecuencias diplomáticas de nombrar y avergonzar a cualquier país de su nivel, y evidentemente pensó que no necesitaba preocuparse demasiado por la reacción de la India.

También en 2022, al presentar un informe similar, Blinken enumeró a la India por su nombre. Esta fue la primera vez que el país fue destacado de esta manera a nivel de Secretario de Estado. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de la India (MEA) reaccionó bruscamente en ese momento y, según se informa, Blinken tuvo en cuenta que la India volvería a reaccionar de manera similar. Evidentemente sentía que Estados Unidos podía tomar esto con calma.

La respuesta de la India

En sus últimos comentarios, Blinken expresó la preocupación estadounidense por las leyes anticonversión en India, el discurso de odio y las demoliciones de hogares y lugares de culto de comunidades minoritarias. Esta crítica contra la India no podía quedar sin respuesta. Como era de esperar, la India reaccionó con fuerza. El portavoz de MEA desestimó el informe, calificándolo de profundamente parcializado, carente de comprensión del tejido social de la India, visiblemente motivado por consideraciones sobre el banco de votos y basado en una perspectiva prescriptiva. Continuó condenando el ejercicio de compilar el informe basándose en aportes de funcionarios gubernamentales, grupos religiosos, ONG, periodistas, observadores de derechos humanos y académicos, una combinación de imputaciones, tergiversaciones, uso selectivo de hechos, dependencia de fuentes sesgadas y una proyección unilateral. “Esto, dijo el portavoz, se extiende incluso a la descripción de nuestras disposiciones constitucionales y leyes de la India debidamente promulgadas”. Añadió que el informe “seleccionó incidentes selectivamente para promover también una narrativa preconcebida” y que parecía desafiar la integridad de ciertas sentencias legales dictadas por los tribunales indios.

Para subrayar que los debates, así como los aciertos y los errores en estas cuestiones, no eran unilaterales, el portavoz se refirió a varios casos de crímenes de odio, ataques raciales contra ciudadanos indios y otras minorías, vandalismo y ataques a lugares de culto, violencia y malos tratos por parte de las fuerzas del orden, así como la concesión de espacio político a los defensores del extremismo y el terrorismo que la India había asumido oficialmente bajo la administración Biden. Dichos diálogos, afirmó el portavoz, no deberían convertirse en una licencia para la interferencia extranjera en otras políticas”.

Complejo de superioridad estadounidense

Este tipo de informe que se publica anualmente es una de las muchas formas en que Estados Unidos busca ejercer su hegemonía política y asumir superioridad moral a nivel global. Estados Unidos tiene sus propios problemas enormes en cada tema que intenta denunciar y avergonzar a otros. Su historial en materia de genocidio de la población indígena de Estados Unidos y de esclavitud y discriminación racial contra los negros es una mancha oscura en su historia. La violencia endémica en la sociedad estadounidense se ve agravada por sus leyes sobre armas. La escala de ataques aleatorios en calles, escuelas, conciertos, centros comerciales, etc., no tiene paralelo en el mundo occidental. La democracia en los propios Estados Unidos está bajo gran presión, dada la galopante polarización política, la politización de la justicia, la influencia de los lobbies en el proceso político, las elecciones disputadas, etc.

Externamente, Estados Unidos ha tratado de imponer sus “valores” a otros países mediante la interferencia en sus asuntos internos, políticas de cambio de régimen e intervenciones militares que inevitablemente van acompañadas de pérdidas humanas y destrucción de propiedades e infraestructura. Irónicamente, para obtener beneficios geopolíticos, Estados Unidos ha promovido, en algunas geografías, las mismas ideologías que también busca combatir.

Todo esto no impide que Estados Unidos publique informes anuales sobre libertad religiosa internacional, terrorismo, derechos humanos, etc. Estos informes son parte de un ecosistema de organizaciones democráticas y de derechos humanos patrocinadas por Estados Unidos y Occidente que incluye una gran cantidad de grupos que trabajan para clasificar a los países en áreas como la libertad de prensa, las libertades generales, la corrupción, etc. Sirven como herramientas para ejercer presión política sobre los países.

Un campo desigual

India y otros países objetivo sin duda pueden publicar sus propios informes sobre los males del sistema político y social estadounidense. Sin embargo, dado que el flujo de información está controlado en gran medida por Occidente, estos informes no tendrán impacto internacional y sólo serían vistos como una respuesta defensiva reflexiva. Puede que le dé a India y a otros cierta satisfacción por contraatacar, pero harán poco para dañar la imagen internacional de Estados Unidos o hacer que su clase política, sus medios de comunicación, sus grupos de expertos, su academia u otras fuerzas internas formadoras de opinión hagan una introspección sobre los males del país. . De hecho, tales intentos de represalia pueden incluso provocar algunas sanciones políticas y económicas, dados los instrumentos bilaterales e internacionales que Estados Unidos tiene a su disposición.

Blinken, lamentablemente, tocó temas delicados en sus comentarios. ¿Por qué debería afirmar implícitamente que Estados Unidos tiene derecho a promover la conversión religiosa en la India? ¿Por qué las organizaciones religiosas extranjeras o las religiones conversas deberían tener derecho a intentar cambiar las creencias religiosas de otros mediante incentivos o de otra manera? La conversión no es simplemente una misión religiosa, también tiene sus raíces en la política. Claramente, Blinken, que es judío -y el judaísmo no es una fe misionera- está hablando en nombre de organizaciones evangelistas cristianas descontentas con las leyes indias que prohíben la conversión y detienen el flujo de fondos a la India para organizaciones benéficas cristianas, etc.

Estados Unidos necesita introspección

En cuanto al discurso de odio, Estados Unidos necesita mirar hacia adentro, al nivel de odio político entre republicanos y demócratas, así como contra los inmigrantes, y la intolerancia que representa el “despertarismo”.

Conociendo bien el legado de la Partición de la India y la historia de las tensiones comunitarias en la India, Estados Unidos no debe alentar tensiones ni fomentar un sentimiento de victimización en la comunidad musulmana, especialmente cuando habla tan vagamente de demoler sus hogares y lugares de culto. El portavoz de MEA respondió apropiadamente a esta acusación. Para un país que ha sembrado el caos en el mundo islámico y está siendo atacado por la postura que está adoptando en Gaza, habría sido aconsejable cierta reticencia a señalar con el dedo a la India. Esta interferencia no deseada en los asuntos de la India debería haberse evitado. Ésta no es una palanca que Estados Unidos debería utilizar para presionar al gobierno indio.

India, por supuesto, absorberá esta provocación, ya que tiene mucho en juego en sus vínculos con Estados Unidos, que también ha enviado varias señales positivas en otros frentes, y éstas pueden aprovecharse para beneficio mutuo. Sin embargo, esta corriente subterránea de arrogancia diplomática estadounidense hacia la India genera dudas y afecta la creación de confianza. Por un lado, se elogia a la India como la democracia más grande del mundo y se habla mucho de los valores que comparten los dos países. Por otro lado, Blinken optó por reprender a la India poco después de que completara el mayor ejercicio democrático de la historia de la humanidad. Esto muestra una falta de refinamiento en la diplomacia estadounidense.

(Kanwal Sibal fue Secretario de Relaciones Exteriores y Embajador en Turquía, Egipto, Francia y Rusia, y Jefe Adjunto de Misión en Washington).

Descargo de responsabilidad: estas son las opiniones personales del autor.