Equipo de la ICC para la Copa del Mundo T20 2024: Rohit Sharma entre los 6 indios incluidos, no hay lugar para…

O International Cricket Council (ICC) concluiu a T20 World Cup 2024 anunciando o time do torneio para a edição de 2024. O time indiano de críquete, que derrotou a África do Sul na final, viu até 6 nomes fazendo o corte, enquanto surpreendentemente não havia lugar para um único jogador entre os XI da vice-campeã África do Sul. Para o time indiano, o capitão Rohit Sharma liderou a lista no topo, graças ao seu rebatimento exemplar no torneio, enquanto a estrela da ordem média Suryakumar Yadav também fez el corte. Es la unidad de bolos donde India dominó la lista, con el dúo Jasprit Bumrah y Arshdeep Singh llevándose el honor junto al todoterreno Hardik Pandya.

El equipo liderado por Rohit Sharma puso fin a su espera de 11 años por el título de la ICC y a una pausa de 17 años como campeones del mundo T20 el sábado en Barbados. En un encuentro fascinante, que parecía ir a favor de Sudáfrica durante la mayor parte de la campaña, se volvió a favor de la India después de que jugadores como Jasprit Bumrah, Hardik Pandya y Arshdeep Singh realizaran una exhibición ejemplar de bolos mortales.

La estrella india Virat Kohli, elegida Jugadora del Partido en la final, tampoco logró formar parte del equipo del torneo.

Equipo de la Copa del Mundo ICC 2024 T20:

Rohit Sharma – Carreras: 257, Promedio: 36,71, Tasa de aciertos: 156,7, Cincuenta: 3

Rahmanullah Gurbaz – Carreras: 281, Promedio: 35,12, Tasa de strike: 124,33, Cincuenta: 3

Nicholas Pooran – Carreras: 228, Promedio: 38.0, Tasa de strike: 146.15, Cincuenta: 1

Suryakumar Yadav – Carreras: 199, Promedio: 28,42, Tasa de strike: 135,37, Cincuenta: 2

Marcus Stoinis – Carreras: 169, Tasa de strike: 164,07, Wickets: 10, Economía: 8,88

Hardik Pandya – Carreras: 144, Tasa de strike: 151,57, Wickets: 11, Economía: 7,64

Axar Patel – Carreras: 92, Tasa de huelga: 139,39, Ventanillas: 9, Economía: 7,86

Rashid Khan – Wickets: 14, Promedio: 12,78, Economía: 6,17, Mejor: 4/17

Jasprit Bumrah – Wickets: 15, Promedio: 8,26, Economía: 4,17, Mejor: 3/7

Arshdeep Singh – Wickets: 17, Promedio: 12,64, Economía: 7,16, Mejor: 4/9

Fazalhaq Farooqi – Wickets: 17, Promedio: 9,41, Economía: 6,31, Mejor: 5/9

12.° hombre: Anrich Nortje – Wickets: 15, Promedio: 13,4, Economía: 5,74, Mejor: 4/7

Fue sorprendente ver que Sudáfrica no conseguía alinear ni un solo jugador en el XI, y Nortje obtuvo el reconocimiento honorífico como duodécimo hombre. En comparación, muchos jugadores afganos pasaron el corte gracias a una temporada sin precedentes.