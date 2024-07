El Tribunal Superior condena a Gujarat por incendio provocado en una zona de juego en Rajkot

El gobierno de Gujarat también presentó el jueves su informe de “investigación de hechos”.

Ahmedabad:

El Tribunal Superior de Gujarat volvió a criticar el jueves al gobierno estatal por el incendio de la zona de caza de Rajkot que mató a 27 personas en mayo, cuestionando por qué una orden de demolición contra la estructura ilegal no se ejecutó durante casi un año.

La censura se produjo en respuesta a una declaración jurada presentada ante el tribunal de la Corte Suprema Sunita Agarwal y el juez Pranav Trivedi, quienes estaban escuchando un PIL (litigio de interés público) suo motu que había comenzado el 26 de mayo, un día después de la tragedia.

El jueves, el gobierno de Gujarat también envió su informe de “investigación de hechos” en un sobre sellado al HC sobre el incidente del incendio en la zona de caza del TRP en Rajkot.

El mes pasado, el tribunal expresó su descontento con la investigación del incendio y ordenó una “investigación de investigación” para descubrir cómo surgió la zona de caza furtiva y qué papel desempeñaron las autoridades en ella.

Esto llevó al gobierno de Gujarat a nombrar un “comité de investigación” compuesto por funcionarios de la IAS, Manisha Chandra (Comisionada de Desarrollo Rural), P Swaroop (Comisionado de Reforma Agraria) y Rajkumar Beniwal (Vicepresidente y Director Ejecutivo de la Junta Marítima de Gujarat).

Al considerar la declaración del estado el jueves, el presidente del Tribunal Supremo dijo que, aunque los funcionarios de la Corporación Municipal de Rajkot (RMC) eran conscientes de que la zona de juego TRP era ilegal, no se tomó ninguna medida contra ella a pesar de que se entregó una orden de demolición a la administración en Junio ​​de 2023.

“La RMC emitió una orden de demolición. Ha pasado un año desde entonces (hasta el incidente del incendio). ¿Por qué no se llevó a cabo? ¿Dónde está la respuesta? Esta orden de demolición demuestra que los funcionarios sabían que la estructura era ilegal”, dijo el juez de justicia.

Cuando el abogado general Kamal Trivedi destacó que el actual comisionado municipal ya había suspendido al oficial de planificación urbana (TPO) y a un asistente del TPO del RMC por negligencia, el presidente del Tribunal Supremo Agarwal dijo que no era suficiente.

“Tomar medidas contra algunas personas no le ayudará. Hay que revisar el (estilo) de trabajo. Hay lagunas y fallos que hay que solucionar. No se puede poner a este Estado en esa situación. Es muy grave que incidentes como este están ocurriendo”, señaló el presidente del tribunal.

El tribunal también expresó su descontento por la afirmación del gobierno estatal de que el entonces comisionado municipal de Rajkot no tenía conocimiento de la estructura ilegal porque la TPO y su oficina estaban manejando el asunto y el aviso de demolición fue enviado por la TPO, no por el jefe cívico.

“No se puede decir que esto no me fue avisado. No es una excusa. Ni siquiera yo puedo decir eso. Tengo que asumir la responsabilidad de todo, bueno o malo. Ese debería ser el enfoque del jefe de una institución”, afirmó el TJ.

Como aún está pendiente un informe del Equipo Especial de Investigación (SIT) designado por el gobierno estatal, el tribunal pidió al Sr. Trivedi que lo presente, así como un Informe de acciones tomadas, el 25 de julio, cuando se volverá a escuchar el asunto.

Veintisiete personas, entre ellas cuatro niños, murieron en el enorme incendio que devastó la zona de caza de la localidad de Nana-Mava, en la ciudad de Rajkot, el 25 de mayo.

Una investigación reveló que la zona de juego estaba funcionando sin ningún certificado de no objeción (NOC) del departamento de bomberos de RMC.