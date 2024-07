El primer ministro contraataca en medio de las protestas en Lok Sabha

Nueva Delhi:

La oposición ha vuelto a tener fuerza en el parlamento, decidida a hacer oír su voz. Y decidieron hacerlo hoy, cuando el Primer Ministro Narendra Modi se puso de pie para responder a la Moción de agradecimiento por el discurso del Presidente. La razón aparente fue que el discurso del Primer Ministro se produjo cuando un representante del estado golpeado por la violencia quería hablar.

Mientras algunos parlamentarios comenzaron a protestar contra la negativa del presidente Om Birla, el asunto fue abordado por el resto de los parlamentarios de la oposición y pronto la Cámara del Lok Sabha resonó con abucheos y consignas.

Cuando el Primer Ministro empezó a hablar, los parlamentarios intensificaron su discurso con consignas más fuertes y golpes en las mesas. Se escucharon cánticos de “Manipur, Manipur”, “Tanashahi nahin chalegi (No permitiremos la dictadura)” y “Justicia para Manipur”, lo que provocó furiosas reprimendas desde el presidente de la Cámara hasta el líder de la oposición.

“Puedo entender el dolor de algunas personas. Incluso después de difundir mentiras, saborearon la derrota”, afirmó el Primer Ministro después de varias paradas y arranques.

“El pueblo de la India nos ha dado la oportunidad de trabajar por tercera vez. La gente nos ha dado un mandato. Han visto nuestro historial de 10 años. Se han sacado 25 millones de rupias de la pobreza. Esto nunca había sucedido desde la Independencia. “, dijo el primer ministro Modi.

En el esperado mensaje político contundente, el Primer Ministro también habló sobre el apaciguamiento de las minorías, la supuesta corrupción durante el gobierno de la UPA, Jammu y Cachemira, el Artículo 370 y los ataques quirúrgicos contra terroristas, todo esto en medio de ruidosas protestas de la oposición de fondo.

El contraste con el encendido discurso de Rahul Gandhi ante el Congreso ayer (repleto de repetidas objeciones y arrebatos de ira del primer ministro y sus ministros) no podría ser más marcado.

Mientras el primer ministro Modi continuaba, el volumen de protestas aumentó. Advirtiendo a la oposición, el Sr. Birla dijo: “Ayer les permití hablar durante 90 minutos. Nadie los detuvo. Esa no es forma de comportarse”, dijo. Luego, como reflexión, añadió: “Paanch saal aise nahin chalega (No podemos tener cinco años así)”.

Esta no es la primera vez que las protestas de la oposición interrumpen de esta manera a un Primer Ministro en la Cámara. En 2004, el entonces Primer Ministro Manmohan Singh no pudo presentar su Consejo de Ministros debido a las protestas del BJP. En 2008, tras el debate sobre la moción de censura contra su gobierno, no se le permitió responder al debate.

El primer ministro Modi, hablando en medio de una conmoción ensordecedora, pronto comenzó a responder con dardos.

“Intentad leer el mandato del pueblo. Estáis en la Oposición y permaneceréis en la Oposición… A partir de 2024, el Congreso será conocido como el ‘Congreso Parásito’. Se alimenta de los votos de otros partidos. Hacen alianzas con ellos y les recortan los votos”, afirmó.

Luego parodió el éxito de taquilla de Bollywood Sholay, la secuencia en la que Amitabh Bachchan estaba “defendiendo” a su amigo ante una potencial suegra.

Sin mencionar a Rahul Gandhi por su nombre, el Primer Ministro Modi se refirió a él como “balakbuddhi (el inmaduro)”, diciendo que “no conoce sus límites” y citó el incidente cuando fue captado por la cámara en el parlamento haciendo flashes, supuestamente para su entonces colaborador cercano, Jyotiraditya Scindia.

“El país ahora lamenta que esté aquí… el país observó ‘khatakhat diwas’ el 1 de julio. La gente estaba comprobando si habían recibido 8.500 rupias en sus cuentas bancarias”, añadió el primer ministro Modi, acusando al Congreso de mentirosos habituales.