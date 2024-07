El presidente de Rajya Sabha, Jagdeep Dhankhar, critica la huelga de la oposición

La oposición protesta y se marcha durante el discurso del Primer Ministro en Rajya Sabha.

Nueva Delhi:

El presidente de Rajya Sabha, Jagdeep Dhankhar, arremetió el martes contra los parlamentarios de la oposición, que se unieron a sus colegas de Lok Sabha para organizar una vehemente protesta contra el gobernante Partido Bharatiya Janata, mientras salían de la Cámara durante un discurso del primer ministro Narendra Modi.

Los parlamentarios de la oposición se retiraron después de que Dhankhar inicialmente le negara al jefe del Congreso, Mallikarjun Kharge, líder de la oposición, el permiso para intervenir mientras Modi hablaba. Fuertes cánticos de “LoP cuando está enfermo“, o “dejemos hablar a LoP”, así como las quejumbrosas peticiones de permiso del Sr. Kharge.

Cuando los parlamentarios se marcharon, Dhankhar los acusó de faltarle el respeto a la Constitución.

“Esto me duele. No sólo abandonaron la Cámara… sino también su dignidad. No me dieron la espalda… sino a la Constitución. No me faltaron el respeto… me faltaron el respeto”. su juramento. No hay nada peor que esta falta de respeto”, se enfureció.

“Desafiaron la Constitución. Sentado en esta silla, me duele ver tal falta de respeto. Se burlaron de la Constitución. La Constitución no es sólo un libro para tener en la mano. Espero que reflexionen sobre esto y recuerden su deber. . .”, él dijo.

La referencia a la Constitución como “no sólo un libro para tener en la mano” fue vista por muchos como un golpe a los líderes de la oposición que prestaron juramento mientras sostenían una copia. El diputado del Congreso Rahul Gandhi estuvo entre los que prestaron juramento con la Constitución en la mano.

La Constitución fue una cuestión importante en las elecciones generales de 2024, y el Congreso y otros partidos de oposición advirtieron a los votantes que el BJP planeaba cambiar aspectos importantes.

El BJP respondió señalando, como cada año, la Emergencia impuesta por la ex Primera Ministra Indira Gandhi. La Emergencia, dijo Modi el mes pasado, nos recuerda cómo el Congreso “subvirtió las libertades básicas y pisoteó la Constitución, que todo indio respeta mucho”.

El cierre también se produjo tras los ataques “piloto automático” de Modi a la ex jefa del Congreso, Sonia Gandhi, que ahora es diputada de Rajya Sabha. El BJP acusa a menudo a Gandhi de dirigir los gobiernos UPA I y II liderados por el Dr. Manmohan Singh entre bastidores.

Mientras la oposición se retiraba, Modi dio un golpe de estado, burlándose de sus rivales y críticos por no escuchar sus respuestas a las preguntas que planteaban. “El país está mirando… quienes difunden mentiras no tienen la fuerza para escuchar la verdad. Aquellos que no tienen el coraje de enfrentar la verdad… no tienen el coraje de escuchar las respuestas a las preguntas… están insultando la gloriosa tradición de la Cámara Alta.”

El martes, fue el Lok Sabha el que presenció el caos: parlamentarios gritando, un presidente apoplético y un primer ministro gritando a todo pulmón.

Modi, que se levantó para hablar sobre la Moción de agradecimiento después del discurso conjunto del presidente Draupadi Murmu la semana pasada, se enfrentó a un furioso muro de ruido desde el momento en que comenzó, con la oposición abucheándolo y gritándole por una serie de cuestiones, desde su silencio sobre el violento conflicto étnico en Manipur hasta la filtración de exámenes médicos NEET-UG.

Y en escenas dramáticas del lunes, el primer ministro intervino dos veces, al igual que los ministros de la Unión Amit Shah y Rajnath Singh, mientras que el diputado del Congreso Rahul Gandhi, líder de la oposición, pronunció un encendido discurso.

NDTV ya está disponible en los canales de WhatsApp. clic en el enlace para recibir las últimas actualizaciones de NDTV en su chat.