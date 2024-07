El plan de fraude de 8.300 millones de rupias del indio-estadounidense Rishi Shah sacude a los principales inversores estadounidenses

La fachada comenzó a desmoronarse en 2017, cuando una exposición en los medios sacó a la luz las actividades fraudulentas.

El empresario indio-estadounidense Rishi Shah, ex multimillonario cofundador de Outcome Health, ha sido condenado a siete años y medio de prisión por un tribunal estadounidense. La saga involucra un plan de fraude de 8.300 millones de rupias (1.000 millones de dólares) que ha inquietado a inversores de alto perfil, entre ellos Goldman Sachs Group Inc., la matriz de Google, Alphabet Inc., y la firma de capital de riesgo del gobernador de Illinois, JB Pritzker. El veredicto, dictado por el juez de distrito estadounidense Thomas Durkin, puso fin a uno de los mayores casos de fraude corporativo de la historia reciente.

Según Bloomberg informeOutcome Health fue una creación del Sr. Shah durante sus días universitarios. Originalmente conocida como Context Media Health, la empresa se fundó en 2006 con la visión de cambiar la publicidad médica mediante la instalación de televisores en los consultorios médicos para transmitir anuncios de atención médica dirigidos a los pacientes. Al Sr. Shah se unió su cofundador Shradha Agrawal, y el crecimiento de la empresa se volvió exponencial en lo que respecta a la evaluación, todo en la búsqueda de cerrar de manera innovadora la brecha de comunicación entre pacientes y proveedores de atención médica mediante la colocación de anuncios.

A mediados de la década de 2010, Outcome Health surgió como un actor importante en las comunidades de inversión en tecnología y atención médica. La promesa de fusionar tecnología de punta con el marketing tradicional de atención médica ha atraído a inversores de alto perfil. Durante su meteórico ascenso, Outcome consiguió enormes fondos y clientela, lo que colocó a Shah como una estrella en ascenso en los círculos corporativos de Chicago.

Mentiras y engaños

Pero detrás del brillante éxito, los cimientos de Outcome Health se estaban pudriendo. Los fiscales dijeron que Shah, de 38 años, junto con Agarwal y otro acusado, el director financiero Brad Purdy, participaron en un plan de fraude monumental contra inversores, clientes y acreedores al tergiversar la salud operativa y financiera de la empresa. En el centro del fraude estaba la venta de más inventario publicitario del que podía entregar Outcome Health y la fabricación de datos para cubrir el déficit.

Estafó al gigante farmacéutico Novo Nordisk A/S y a otros clientes sobre el tamaño de su red y el alcance publicitario. La información engañosa, combinada con datos fraudulentos, pintó un panorama de crecimiento exponencial de los ingresos que atrajo más inversiones o apoyo financiero.

Shah vivió la vida al máximo porque el dinero proveniente de las ventas infladas de publicidad y la financiación de los inversores era enorme. Los informes han expuesto este hábito de gasto, incluyendo viajes exóticos en jets y yates privados, e incluso la compra de una casa de 10 millones de dólares. En 2016, el patrimonio neto de Shah se fijó en más de 4 mil millones de dólares, lo que refleja un valor depreciado e inflado por una serie de prácticas contables engañosas.

La fachada comenzó a desmoronarse en 2017, cuando un informe del Wall Street Journal reveló actividades fraudulentas.

Más tarde, un grupo de inversores que incluía a Goldman Sachs, Alphabet y la empresa del gobernador Pritzker presentaron demandas contra Outcome Health, acusando a la empresa de fraude en su recaudación de fondos de 487,5 millones de dólares a principios de año. La recaudación de fondos había devuelto un dividendo de 225 millones de dólares a Shah y Agarwal, pero dejó a los inversores con una participación extremadamente sobrevaluada en una empresa al borde del colapso.

Consecuencias legales

Shah fue acusado de más de una docena de cargos de fraude y lavado de dinero hasta que fue declarado culpable por esos cargos en abril de 2023. Estuvo acompañado por la Sra. Agarwal y el Sr. Purdy. Si bien los fiscales pidieron 15 años para Shah y 10 años para sus cómplices,

Las decisiones finales del juez de distrito Durkin fueron dispares e incluyeron una sentencia de tres años para la Sra. Agarwal en un centro de rehabilitación y para el Sr. Purdy, dos años y tres meses de prisión. Además del caso penal, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. también presentó una demanda civil contra Shah, Agarwal, Purdy y el ex director de crecimiento Ashik Desai. El Sr. Desai y otros empleados de Outcome ya se habían declarado culpables antes del juicio con jurado.

Disculpa pública

Shah, que se encuentra en mal estado de salud, habló de remordimiento y aceptó la responsabilidad en la sentencia. En comentarios preparados, aceptó su incapacidad para garantizar una gestión adecuada de la agresiva expansión de Outcome Health y la creación de una cultura corporativa que condujo a prácticas engañosas. Dijo que estaba “avergonzado y avergonzado” por la mala conducta que hizo caer a la empresa.

“La cultura que creé permitió que la gente de mi equipo pensara que era aceptable crear datos falsos en respuesta a la pregunta de un cliente”, confesó.