El modus operandi en las estafas de aplicaciones de citas

La estafa está ahora en acción en varias ciudades importantes, incluidas Delhi, Mumbai y Hyderabad. (Figurativo)

Nueva Delhi:

Un aspirante a funcionario público de Delhi cuyo encuentro con una mujer que conoció en una aplicación de citas terminó con una factura de 1,20 rupias lakh en un café es sólo uno de los muchos casos de “estafa de Tinder” que se han extendido en las grandes ciudades. La mayoría de estos casos no se denuncian porque las víctimas no quieren que sus familias sepan que están en una aplicación de citas.

Varias publicaciones en Reddit, algunas de ellas de hace un año, relatan relatos de personas que fueron estafadas para que pagaran cantidades exorbitantes durante citas con mujeres que conocieron en aplicaciones de citas. Si bien NDTV no puede verificar la autenticidad de cada una de estas aplicaciones, apuntan a un modus operandi común.

Cómo se siente atraída la víctima

La víctima coincide con la mujer en una aplicación de citas como Tinder, Bumble, Hinge y OKCupid. Ella rápidamente comparte su número de WhatsApp y comienzan a conversar. Pronto está prevista una reunión. Luego, la mujer insiste en que se reúnan en un lugar específico y que allí hay muchos cafés y pubs. Cuando la víctima pregunta el nombre del café para saber cómo llegar, la mujer le dice que se reúnan en una estación de metro específica y que pueden ir desde allí.

En el café, la mujer hace el pedido. Ansiosa por impresionar a su cita, la víctima generalmente no sospecha ningún delito. A partir de ahí, la mujer pide algo que quizás no esté en el menú. En algunos casos, la mujer finge una emergencia y sale apresuradamente del café. Cuando llega la factura, la víctima se da cuenta de que es varias veces mayor de lo que había estimado. Cuando protesta, los empleados del café o los guardias de seguridad lo amenazan. Al no tener muchas opciones, paga. La mayoría de la gente no acude a la policía porque una investigación podría revelar a su familia que está conociendo gente a través de una aplicación de citas.

Muchos jugadores involucrados

En el último incidente en Delhi que tuvo como objetivo a un aspirante a IAS, la policía arrestó al propietario de un café, Akshay Pahwa, y a la “cita” de la víctima, Afsan Parveen. La policía dijo que esta estafa se nutre de un elaborado mecanismo que involucra a múltiples actores: propietarios de cafés, gerentes y mujeres que atraen al objetivo.

Cada jugador recibe una parte: Akshay Pahwa dijo a la policía que el 15 por ciento de la factura va a la mujer, el 45 por ciento se divide entre los gerentes y el 40 por ciento restante va a los propietarios.

En su cuenta, un usuario de Reddit dijo que su “cita” ordenó al azar algunos fuegos artificiales, lo que aumentó la factura a más de 40.000 rupias.

“Una pareja estaba quemando fuegos artificiales anar dentro de la casa… La niña insistió en que deberíamos hacer eso también. Le dije que no, tal vez 100 veces. Ella todavía preguntó, lo quemé. No participé. Después de eso, perdí el interés. y pedí la cuenta. Calculé en mi mente que serían de 7 a 10 mil si ella se lo divide, está bien, de lo contrario, pago y me voy. ¿Me equivoqué de anar? x15 = 30 mil”, afirmó. Otro usuario dijo que luego de ser estafado se dio cuenta que el señor de la mesa de al lado también era una víctima.

No sólo Delhi

Esta estafa está en juego en las principales ciudades, incluidas Delhi-NCR, Mumbai, Bengaluru y Hyderabad, dijo la policía durante su investigación sobre el incidente del Rajouri Garden contra el aspirante a IAS. A principios de este mes, la activista Deepika Narayan Bhardwaj publicó en X sobre una estafa similar que opera en Hyderabad.

## ALERTA DE ESTAFA DE CITA EN HYDERABAD ## ◾1 club, diferentes nombres, trampas diarias

◾3 hombres engañados por la misma chica se pusieron en contacto

◾8 víctimas en contacto, engañadas en el mismo club

◾Trampa tendida a través de Tinder, Bumble

◾Montos de facturas de 20-40K@hidcitypolice@TelanganaDGP@TelanganaCOPs@zomatofoto.twitter.com/06xtRp6fHO -Deepika Narayan Bhardwaj (@DeepikaBhardwaj) 6 de junio de 2024

Los relatos de las víctimas revelaron que el mismo club operaba con tres nombres diferentes y la misma mujer contactaba a varias personas a través de aplicaciones de citas y las atraía al bar. La víctima pidió varias dosis y la factura ascendió a más de 20.000 rupias. En algunos casos, llegaba a las 40.000 rupias. Las víctimas, en la mayoría de los casos, no presentan una denuncia policial ni escriben sobre ello en las redes sociales porque quieren permanecer en el anonimato. Los estafadores pasan al siguiente objetivo.

Las mujeres también son objetivos

No son sólo los hombres los que se están convirtiendo en objetivos de las aplicaciones de citas. A principios de este mes, la policía de Delhi arrestó a dos hombres por hacerse amigos de mujeres en aplicaciones de citas y supuestamente robarlas en sus casas, informó PTI.

La policía identificó a los acusados ​​como Vijay Kumar Kamal (28) y Rahul (35). El asunto salió a la luz el 31 de mayo cuando una mujer de 35 años presentó una denuncia de que un hombre, que se presentó como Jatin en una aplicación de citas, le había robado en su casa, dijo el oficial de policía Ankit Singh. La víctima le dijo a la policía que ella y Jatin (Vijay Kumar Kamal) solían charlar por mensajes antes de que él y Rahul visitaran su casa el 30 de mayo. Le ataron las manos, le taparon la boca y la agredieron, dijo Singh. “Ambos le robaron sus adornos de oro, su teléfono móvil y 5.000 rupias en efectivo y huyeron, dijo el agente de policía. “Con el arresto de los acusados, se resolvieron un total de cuatro casos en Dabri, Dwarka Norte, Rohini Sur y Rohini Norte de la región. misma naturaleza. Se están realizando más interrogatorios para descubrir otras víctimas, si las hay”.