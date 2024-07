El llamamiento de una líder femenina de Pakistán al presidente del Parlamento se vuelve viral

El locutor explicó que evita hacer contacto visual con las mujeres.

La líder paquistaní y ex ministra del gabinete de Imran Khan, Zartaj Gul, desató la polémica en la Asamblea cuando pidió al presidente que no evitara el contacto visual mientras hablaba. El reciente vídeo del intercambio se volvió viral y muestra a la Sra. Gul pidiéndole al orador que se ponga sus gafas y la mire. Los medios paquistaníes cubrieron ampliamente el incidente.

“Los líderes de mi partido me enseñaron a hablar mirando directamente a los ojos. No puedo seguir hablando si usted evita el contacto visual de esta manera. Por favor, use gafas, señor”, dijo Zartaj Gul al presidente Ayaz Sadiq. “Soy una líder. Recibí 150.000 votos. Si no me escuchan, no podré dirigirme a ustedes”, dijo la señora Gul.

“Escucharé, pero no puedo hacer contacto visual con una mujer porque no me parece apropiado”, respondió Sadiq.

En respuesta a la declaración del señor Sadiq, la señora Gul señaló: “Si se despide al 52% de las mujeres de esta manera, sólo participarán aquí personas seleccionadas”.

El locutor explicó que evita hacer contacto visual con las mujeres.

El vídeo ha acumulado más de 1,3 millones de visitas en X con una serie de comentarios.

Un usuario escribió: “Humor brillante. Acto de clase.”

Otro usuario comentó: “¡Bien hecho! Pensé que éramos nosotros los que hablábamos de temas tan importantes”.

“Aunque estén pasando apuros económicos y también en una situación política inestable, mantener la calma y la jovialidad es un milagro. Una comparación sutil: basta comparar al presidente de la India con el de Pakistán”, escribió un tercer usuario.

Según informes de los medios locales, la Sra. Gul es una política paquistaní que ocupó el cargo de Ministra de Estado para el Cambio Climático en el ministerio de Imran Khan desde el 5 de octubre de 2022 hasta el 10 de abril de 2022, cuando Imran Khan fue destituido mediante una moción de censura. . Se desempeñó como miembro de la Asamblea Nacional de Pakistán desde agosto de 2018 hasta enero de 2023. En 2024, la Sra. Gul fue reelegida por Dera Ghazi.