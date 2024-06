El Instituto Tata de Ciencias Sociales retira el despido repentino de más de 100 trabajadores docentes y no docentes

La no renovación de contratos generó duras críticas de estudiantes y docentes del TISS (Archivo)

Bombay:

El Instituto Tata de Ciencias Sociales (TISS) anunció hoy que ha retirado las notificaciones de no renovación de contratos de 55 docentes y 60 no docentes y les ha pedido que continúen con su trabajo.

En la circular, TISS afirmó que los 55 miembros del personal docente y 60 no docentes fueron nombrados en el marco de programas financiados por Tata Education Trust (TET) y fueron contratados sobre una base contractual con un período de programa exacto.

Los contratos del personal docente y no docente en cuatro campus de TISS en Mumbai, Tuljapur, Hyderabad y Guwahati debían finalizar hoy.

Las conversaciones en curso con Tata Education Trust han asegurado que se pondrán recursos a disposición de TISS para resolver este problema, según la circular, y agrega que TET se ha comprometido a liberar fondos para los salarios del personal docente y no docente del proyecto/programa TET.

“Se retira con efecto inmediato la carta numerada Admn/5(1) TET-Faculty and Staff/2024, de fecha 28 de junio de 2024, dirigida a todo el personal docente y no docente del Programa TET. Se les solicita que continúen con su trabajo. , y los salarios se liberarán una vez que el instituto reciba la Subvención de Apoyo TET”, dice la circular.

La no renovación de los contratos suscitó duras críticas por parte del estudiantado y otros docentes.

Estos contratos se otorgaron al personal docente y no docente gracias a subvenciones recibidas del Tata Trust, afirmó un miembro de la facultad y acusó a la dirección del TISS de no prever la situación.

“Durante los últimos 10 a 15 años hemos estado recibiendo subvenciones para contratar profesores adicionales para impartir diversos cursos. Esta financiación debía renovarse. La extensión y renovación gratuita de la subvención no parece haber ocurrido a tiempo.” dijo la persona.

“Fuimos informados el 28 de junio sobre la no renovación de contratos. Le dijimos a la dirección de TISS que no emitiera las cartas (de no renovación de contratos) hasta que recibiéramos una respuesta de Tata Trust. nuestro recurso no fue aceptado”, dijo la docente.

Algunos miembros de la facultad incluso participaron en el proceso de entrevistas que selecciona candidatos para sesiones académicas de varios cursos el mes pasado, dijo la persona.

“Preguntamos a la gerencia sobre la situación de la financiación el mes pasado y nos dijeron que no había motivo de preocupación. Pero de repente se publicó avisos de que los contratos no se renovaban por falta de fondos. administración que no podía predecir lo que vendría”, afirmó el profesor.

Generalmente, los contratos expiran y los miembros de la facultad continúan trabajando, dijo otro miembro de la facultad, y agregó que en el pasado no se notificaba la terminación de los contratos. “Parece que esto se hizo deliberadamente”, afirmó.

El Foro de Estudiantes Progresistas afirmó el sábado que el episodio es un fracaso total de la actual administración del TISS en la gestión del instituto y la apatía del gobierno de la Unión liderado por el BJP.

“Los recientes errores cometidos por el Ministerio de Educación al realizar los exámenes de acceso en todo el país sólo aumentan la incompetencia del gobierno central”, acusó.

(A excepción del titular, esta historia no ha sido editada por el personal de NDTV y se publica desde un canal sindicado).