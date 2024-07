El gobernador de Bengala, CV Ananda Bose, critica al presidente de la Cámara por tomar juramento a los nuevos diputados

Sayantika Banerjee (R) y Reyat Hossain Sarkar (L) con el orador Biman Banerjee.

El gobernador de Bengala, CV Ananda Bose, criticó al Congreso de Trinamool después de que dos de sus líderes, Sayantika Banerjee y Reyat Hossain Sarkar, prestaran juramento como MLA el viernes.

La Sra. Banerjee y el Sr. Sarkar ganaron las elecciones parciales de los distritos electorales de Baranagar y Bhagwangola, cuyos resultados se anunciaron el 5 de junio. Sus juramentos, sin embargo, habían estado pendientes desde entonces y se convirtieron en el foco de un amargo y prolongado enfrentamiento entre Trinamool y la oficina del gobernador.

Finalmente, esta tarde el presidente Biman Banerjee prestó juramento. Una vez finalizada la ceremonia, los legisladores de Trinamool plantearon el ‘Jai Bangla‘ lema en la Cámara.

Sin embargo, Bose declaró que el Portavoz había “desafiado la prescripción constitucional” al administrar los juramentos a pesar de que la oficina del gobernador nombró a su adjunto, Ashish Banerjee.

Sin embargo, Banerjee se negó a hacerlo, señalando que el Presidente tenía prioridad.

Bose dijo que se enviará un informe al presidente Draupadi Murmu “sobre la impropiedad constitucional del presidente al prestar juramento a los dos parlamentarios recién elegidos”.

“Esta transgresión constitucional se cometió a pesar de que el gobernador designó al vicepresidente como la persona ante la cual prestarán juramento los dos diputados recién elegidos”.

En un cargo el día de , un juramento o afirmación de acuerdo con la forma establecida al efecto.”

También rechazó la referencia del presidente a otras reglas. “¿Puede alguna norma estar por encima de la Constitución?”

La semana pasada, Banerjee y Sarkar iniciaron una protesta frente al edificio de la Asamblea después de que el gobernador se negara a prestar juramento o delegar responsabilidades.

Pero hoy emitió la declaración autorizando al vicepresidente a hacerlo.

Sin embargo, para entonces el Presidente había convocado una sesión especial de la Asamblea, declarando que la Cámara no podía depender, ni dependería, únicamente del visto bueno del Gobernador para funcionar. El Presidente, Sr. Banerjee, también había buscado anteriormente su ayuda y acusó al Gobernador de comportamiento egoísta.

El punto muerto fue provocado por el gobernador que invitó a los dos diputados a prestar juramento en su residencia.

El Presidente y el Trinamool insistieron en que el Sr. Bose debería asistir a la Asamblea.

“Lo respetamos… y la Constitución… pero él no nos respeta. Debería venir a la Asamblea y prestar juramento… o darle esa autoridad al Presidente. Estamos sentados aquí con la Constitución… Somos elegidos, a diferencia de un puesto designado como usted…” dijo el Sr. Banerjee.

Mientras tanto, la ceremonia de juramento también fue criticada por el opositor BJP, que afirmó no haber sido informado sobre la sesión especial. “No tenía ninguna información… No recibí ninguna notificación. En todos los estados se hace una llamada de cortesía a la LoP, pero aquí no hubo interacción…”, dijo Suvendu Adhikari.

Adhikari, ex asistente de la Primera Ministra Mamata Banerjee que se unió al BJP semanas antes de las elecciones a la Asamblea, es el líder de la oposición.

