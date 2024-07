El gobernador critica a Mamata Banerjee por la justicia popular en Bengala

El gobernador de Bengala, CV Ananda Bose, criticó al gobierno de Mamata Banerjee

Calcuta:

En duras críticas al gobierno de Mamata Banerjee por los incidentes de justicia colectiva en Bengala Occidental, el gobernador CV Ananda Bose dijo que un “cóctel MB” está arruinando la situación de la ley y el orden en el estado. El gobernador tenía previsto visitar hoy a la mujer, que fue azotada públicamente en Chopra, distrito de Uttar Dinajpur, por una relación extramatrimonial. Pero pospuso el plan después de que la policía estatal le dijera que la mujer quiere que la dejen en paz por ahora.

“Me informaron que la víctima deseaba expresamente que la dejaran en paz. Valoro esos sentimientos. La víctima puede reunirse conmigo cuando quiera. Puede venir al Raj Bhavan o puedo ir yo. Por ahora no”, dijo a los medios cuando Preguntado sobre su visita cancelada.

El gobernador dijo luego que recientemente se había reunido con varias víctimas de la violencia. “A partir de mis conversaciones y del intercambio de experiencias de víctimas que me conocieron, he llegado a la conclusión de que la Bengala de la ministra principal, Mamata Banerjee, no es un lugar seguro para que vivan las mujeres”, dijo en una crítica mordaz al gobierno estatal.

El incidente en Chopra salió a la luz después de que se viralizara un video aterrador que mostraba a una mujer y un hombre siendo agredidos en público. Desde entonces, el atacante, Tajemul, ha sido arrestado. Los partidos de oposición BJP y CPM han alegado que el acusado es un asistente clave del MLA local de Trinamool, Hamidur Rahman. El Trinamool dijo que nadie involucrado en el incidente se salvará.

En su interacción con los medios, el gobernador dijo que es una “situación muy sombría” en muchas partes de Bengala. “Poder monetario, poder político, poder gubernamental y poder puro. Es un cóctel embriagador. Como dice la gente, cóctel Molotov. Es una especie de cóctel MB que está arruinando la situación en Bengala. La violencia se ha convertido en una norma en lugar de una excepción. La responsabilidad de esto recae directamente en el Ministro del Interior, el Ministro de Policía y la policía. Corresponde a las autoridades y al gobierno garantizar que se protejan las vidas de los ciudadanos”, afirmó. La Sra. Banerjee ocupa la cartera de Interior en el gobierno de Bengala.

El cóctel molotov se refiere a un arma incendiaria que comprende un recipiente lleno de una sustancia inflamable y tiene una mecha. Durante el uso, la mecha se enciende y el contenedor se lanza al objetivo. Cuando el contenedor se rompe al impactar, se produce un incendio.

En medio de la indignación por el incidente de Chopra, el líder de la oposición en la Asamblea de Bengala, Suvendu Adhikari del BJP, publicó otro vídeo y alegó que Tajemul también está acusado en este caso. El video muestra a un hombre y una mujer atados con una cuerda mientras otros hombres los atacan.

“Episodio 2 de Street Justice. Con el líder de TMC, Tajimul, también conocido como ‘JCB’, como juez, jurado y verdugo. Otro día más en Bengala, Mamata Banerjee, donde las convenciones de ‘Muslim Rashtra’ se siguen a voluntad”, dijo el Sr. Adhikari.

El Gobernador pidió al gobierno estatal un informe sobre el incidente de Chopra. La Comisión Nacional de Derechos Humanos también tomó nota y solicitó un informe al secretario jefe y al jefe de la policía estatal.

Anteriormente, los comentarios del diputado local Rahman después del incidente alimentaron la protesta pública. Hablando de la flagelación pública, el MLA admitió que lo sucedido estuvo mal, pero dijo que la mujer tenía “mal carácter”.

El MLA rechazó las acusaciones del BJP de que el acusado es miembro y cercano al Congreso de Trinamool.

El portavoz de Trinamool, Dr. Shantanu Sen, dijo: “El Congreso de Trinamool como partido y nuestro gobierno no apoyan de ninguna manera ninguna actividad como la que ocurrió en Chopra. La policía ha tomado conocimiento suo motu y está tomando medidas”.

En respuesta a las críticas del gobernador a Banerjee, el líder de Trinamool, Kunal Ghosh, dijo que el gobernador utilizó “palabras baratas” contra el primer ministro. “No deberían usarse palabras tan baratas. La posición del gobernador debería tener peso. Todo el mundo sabe que Bengala es la ciudad más segura para las mujeres y Calcuta es la ciudad más segura. Esto es según los informes del Ministerio del Interior de la Unión”, dijo.

El gobernador de Bengala, Biman Banerjee, criticó al gobernador por no aprobar el proyecto de ley de Bengala Occidental (prevención de linchamientos). Dijo que si el gobernador hubiera dado su consentimiento a esta ley, no habrían ocurrido incidentes de violencia colectiva en Bengala. “Habría algo de miedo y no se habrían atrevido. Este proyecto de ley fue aprobado en 2019. Es lamentable que no hayamos recibido ninguna información del gobernador ni del presidente”, dijo.

La policía dijo que el hombre y la mujer que fueron azotados en público recibieron seguridad. “Se están haciendo esfuerzos desde ciertos sectores para difundir información falsa sobre un incidente en Chopra PS bajo el PD de Islampur. El hecho es que la policía identificó y arrestó rápidamente a una persona que había agredido públicamente a una dama”, dijeron.