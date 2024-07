¿El duro discurso del Primer Ministro Modi en el Parlamento tenía como objetivo animar a los cuadros del BJP?

Nada parece haber afectado más al Congreso que los discursos del primer ministro Narendra Modi en ambas cámaras del Parlamento. Si en el Lok Sabha se hubiera centrado en “balak buddhi” (mentalidad infantil) del líder de la oposición, Rahul Gandhi, entonces en Rajya Sabha, Modi afirmaba que su gobierno había dado carta blanca a las agencias centrales de investigación para investigar la corrupción. Eliminar la corrupción, dejó claro, era su misión y convicción: “Le di carta blanca a las agencias centrales para perseguir a los corruptos”. El centro no intervendrá si trabajan honestamente y por el bien de la honestidad. Nadie se salvará, esta es la garantía de Modi”, afirmó.

En Rajya Sabha, atacó directamente a Sonia Gandhi y al Consejo Asesor Nacional, que ella presidió durante la UPA I y II. Al enfatizar que el papel de un superorganismo como el NAC era una violación de la Constitución, el Primer Ministro Modi preguntó: “¿Quién le dio el poder al NAC para anular el cargo de Primer Ministro? ¿Quién permitió que se ridiculizara al presidente del Primer Ministro?”.

Estas cuestiones de Modi son importantes ya que el Congreso ha insistido en una narrativa que Samvidhan, o la Constitución, está amenazada bajo el gobierno de Modi. El Primer Ministro también registró cómo Rahul Gandhi había destrozado públicamente una ordenanza promulgada por el entonces gobierno de Manmohan Singh para proteger a un legislador condenado en 2013. El tono y el tenor del discurso de Modi conmocionaron al Congreso. Los líderes del Congreso que esperaban que el primer ministro Modi sintiera la presión de liderar una coalición descubrieron que no había cambiado mucho; Todavía hablaba con dureza y sonaba intransigente, como lo había sido durante la última década. Hablaba prácticamente el mismo idioma. ¿Se estaba posicionando para las próximas elecciones a la asamblea? ¿Nada cambió?

¿Por qué el primer ministro Modi hizo estas reiteraciones sobre su lucha contra la corrupción? ¿A quién estaban destinadas estas palabras? Claramente, sus comentarios fueron en respuesta a la acusación de la oposición de mal uso de las agencias centrales por parte de su gobierno en los últimos tiempos. Muchos líderes de la oposición, incluido el Ministro Principal de Delhi, Arvind Kejriwal, y el ex Ministro Principal de Jharkhand, Hemant Soren, han sido arrestados en presuntos casos de lavado de dinero. La oposición planteó dudas sobre lo que llamó el ataque “deliberado” a sus líderes a través de investigaciones del ED, el CBI y el departamento de Impuesto sobre la Renta. Modi enumeró incidentes anteriores a 2014, cuando muchos líderes, ahora en el campo de la oposición, acusaron a los gobiernos de la UPA liderados por el Congreso de abusar de las agencias de investigación. Recordó cómo el ex CM de Uttar Pradesh, Mulayam Singh Yadav, una vez culpó al Gobierno del Congreso en el Centro por el uso indebido de las agencias centrales de investigación. También citó el veredicto de la Corte Suprema de 2013 que calificaba al CBI de loro enjaulado.

En el Lok Sabha, Modi atacó a Rahul Gandhi por hablar en contra de la comunidad hindú y advirtió que exhibir carteles de dioses no debería utilizarse para “intereses personales y políticos”. También advirtió al Partido Samajwadi (SP) que el Congreso era un parásito o un partido que se desempeñaba mal en los estados donde competía sin sus aliados del bloque INDIA. Indirectamente advirtió al PS que podría debilitarse si continuaba apoyando al Congreso para el crecimiento en Uttar Pradesh. Al compartir su decepción por el discurso de Rahul en el Lok Sabha, el primer ministro Modi dejó claro que la LoP simplemente no sabía qué decir ni cómo comportarse; después de todo, mucho de lo que Rahul había dicho tenía que ser borrado por el presidente. “Él (Rahul Gandhi) a veces hace un guiño dentro del Lok Sabha… el país ahora lo conoce bien. Todo el país le está diciendo: no podrás (no podrás actuar)”, añadió.

Un aspecto importante de los dos discursos del primer ministro Modi en el Parlamento, a pesar de que fueron pronunciados en medio de un constante alboroto por parte de los parlamentarios de la oposición, en particular los continuos abucheos en el Lok Sabha, fue que él tiene el mando total. Los cuadros del partido, que pueden haberse sentido descorazonados y consternados desde los resultados del 4 de junio que dieron un veredicto silencioso al partido en las elecciones de Lok Sabha de 2024, necesitaban escuchar un discurso tan contundente del primer ministro. El mordaz ataque de Modi contra Rahul Gandhi en el Lok Sabha al afirmar que el pueblo de la India había rechazado la política de la ilusión en las elecciones de 2024 y priorizado el desempeño sobre la propaganda fue una garantía de que su poder de fuego no había sido disminuido por el veredicto electoral. Fue más sustancial cuando habló en Rajya Sabha. Dijo que el trabajo realizado por su gobierno en los dos mandatos anteriores había recibido el apoyo incondicional y las bendiciones del pueblo del país.

También fue bueno ver que el sentido del humor de Modi está intacto. Sin nombrar al líder del Congreso, Jairam Ramesh, Modi se burló de él por describir su gobierno como un gobierno de un tercio y deseó que sus palabras se hicieran realidad. “Algunos amigos en el Congreso siguen diciendo un gobierno de un tercio. Lo cual puede ser una verdad mayor: hemos cumplido 10 años, faltan 20 más”, dijo y agregó que “en 10 años, el trabajo lo hemos hecho con compromiso”. ” Acusó al Congreso de utilizar a la comunidad dalit como peón en sus batallas políticas y electorales cada vez que enfrentaba una derrota. Ya sea en la última ronda de las elecciones presidenciales, cuando apoyó a Kodikunnil Suresh, o durante 2017, cuando el Congreso presentó a Meira Kumar como su candidata contra Ram Nath Kovind del BJP para las elecciones presidenciales. Acusó al Congreso de designar a Kharge, un líder dalit, para que cargara con el peso de sus derrotas electorales mientras la familia Gandhi se marchaba sin ninguna responsabilidad.

Recordó cómo se respaldó a Sushil Kumar Shinde para enfrentarse a Bhairon Singh Shekhawat en las elecciones a la vicepresidencia de 2002, cuando las probabilidades estaban en su contra. Modi criticó a la oposición por afirmar proteger los intereses de las minorías y también cuestionó por qué los aliados del Congreso no dijeron nada sobre lo que les sucedió a las minorías en Turkman Gate y Muzaffarnagar durante la Emergencia, refiriéndose a las campañas masivas de demolición y esterilización forzada. programas en zonas de mayoría musulmana. También criticó a la oposición por no adoptar una postura ante las atrocidades contra las mujeres. Llamando la atención sobre la flagelación pública de una pareja en Bengala Occidental que fue ampliamente compartida en las redes sociales, dijo: “Aquellos que se consideran líderes progresistas pro mujeres no han expresado preocupación… porque el incidente está relacionado con el partido, con el cual Tienen una conexión política. Y eso es preocupante”. Se refería al incidente ocurrido en el distrito de Uttar Dinajpur, en Bengala Occidental, donde un trabajador del Congreso de Trinamool fue acusado de azotar a una pareja por adulterio.

Modi también atacó a la oposición por presentar acusaciones de uso indebido de las agencias de investigación por parte de su gobierno. Leyó declaraciones del difunto líder del Partido Samajwadi, Mulayam Singh Yadav, y del líder del CPI(M), Prakash Karat, de 2013, donde acusaron al gobierno de la UPA de hacer un mal uso de la CBI para obtener beneficios políticos. “Me gustaría decir sin dudar que he dado carta blanca a las agencias para que tomen medidas estrictas contra la corrupción y los corruptos”, afirmó. “El gobierno no interferirá en ninguna parte. Deben trabajar honestamente por el bien de la honestidad… Me gustaría decirles a los ciudadanos que ningún corrupto (persona)” se salvará. Las palabras de Modi podrían ser una mala noticia para varios líderes del Congreso.”

(Lakshmi Iyer es una periodista que ha cubierto política durante cuatro décadas en Delhi y Mumbai. Está en X@lira)

