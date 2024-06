El dulce mensaje de Blinkit para un cliente hospitalizado conquista corazones

Varios usuarios de LinkedIn valoraron la “amabilidad inesperada” de la empresa

Los actos aleatorios de bondad y los pequeños gestos marcan la diferencia y puede tener un impacto duradero en la vida de alguien. Recientemente, un cliente compartió una publicación sobre cómo Blinkit, una plataforma de entrega de alimentos en línea, les alegró el día con un dulce mensaje. En particular, el cliente llamado Prabhat Motwani pidió algunos artículos a Blinkit, propiedad de Zomato, en un hospital. Al darse cuenta de su ubicación, Blinkit priorizó su solicitud y también le envió a él y a su familia cálidos deseos.

“El pequeño gesto de Blinkit me alegró el día. Mientras hacía un pedido en el hospital, vi este mensaje en la interfaz de usuario de Blinkit: ‘Hemos notado que su pedido proviene de un hospital. Le enviamos a usted y a sus seres queridos nuestros mejores deseos. Esto es algo muy pequeño. que pueden ignorar entre miles de clientes, pero que pueden levantar el ánimo de alguien que ha estado en el hospital durante unos días. Es fantástico ver a las empresas ir más allá de las transacciones y mostrar un cuidado genuino por sus clientes”, escribió Prabhat Motwani en un blog. Publicar en LinkedIn y adjuntar una captura de pantalla del mensaje de Blinkit.

Aquí está la publicación:

Varios usuarios de LinkedIn apreciaron la “amabilidad inesperada” de la empresa, mientras que algunos compartieron experiencias similares. Un usuario dijo: “Hace unas semanas estuve hospitalizado y pedí algunas cosas a Blinkit en el hospital. Por motivos de seguridad del hospital, el repartidor no pudo venir a mi habitación, pero como habíamos hablado de turno y escuchó mi voz supo que no me encontraba bien. Finalmente, el repartidor logró convencer al guardia de seguridad y llegó a mi habitación con uno de los guardias de seguridad. Al salir, dijo algunas palabras de consuelo y me hizo llorar. Siempre digo que son las pequeñas cosas de la vida, ¡y ésta fue una de ellas!”.

Otro comentó: “Las empresas indias están avanzando lenta pero seguramente hacia una orientación cada vez mayor hacia el cliente. Zomato/Blinkit nunca nos ha fallado en este tipo de iniciativas y están elevando el listón todos los días. Aprecio estos amables gestos y espero que más empresas sigan sus pasos y adjuntar.”

Un tercero dijo: ”A veces los pequeños gestos causan una buena impresión a los usuarios. Agradezco a Blinkit por las necesidades de estos usuarios”. Un cuarto añadió: “Este pequeño gesto y atención al detalle marca una diferencia significativa y genera confianza en el cliente. Esto los diferencia de la multitud y demuestra su genuino interés”.

Haga clic para obtener más noticias de actualidad