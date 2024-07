El contraataque de los ‘Estados del BJP’ de Trinamool a la justicia colectiva y el golpe del ‘Tribunal Canguro’ del BJP

La oposición apunta al gobierno de Mamata Banerjee por el caso de justicia de la mafia de Chopra

Bajo fuego por el aterrador incidente de la justicia colectiva en Chopra, en el norte de Bengala, el partido gobernante del Congreso Trinamool dijo que tiene una política de tolerancia cero para tales crímenes y lanzó un contraataque estableciendo paralelos con los estados gobernados por el BJP y el anterior régimen del CPM en Bengala. .

“El Congreso de Trinamool como partido y nuestro gobierno no apoyan lo sucedido en Chopra. La policía registró un caso suo motu y arrestó al principal acusado. La víctima recibió seguridad policial y si hay alguien más involucrado, no se salvará. ” dijo el Dr. Santanu Sen, alto líder de Trinamool y ex diputado de Rajya Sabha.

Al lanzar un contraataque contra sus rivales, la izquierda y el BJP, dijo que muchos de esos incidentes ocurrieron cuando el CPM estaba en el poder en Bengala. “Pero nunca hemos visto a un líder del CPM decir que estaba equivocado. También siguen ocurriendo incidentes similares en estados gobernados por el BJP. Pero nunca hemos escuchado a un líder del BJP decir que está equivocado. Esto sólo puede suceder en Bengala porque el Congreso de Trinamool tiene un política de tolerancia cero y no sólo lo decimos, lo hacemos”, afirmó.

Un impactante vídeo en el que se ve a un hombre golpeando a una mujer y a otro hombre en público mientras una multitud observa ha provocado una indignación masiva y críticas mordaces contra el gobierno de Mamata Banerjee. El BJP y el CPM apuntaron al gobierno de Trinamool y establecieron paralelismos entre la situación de orden público del estado y un tribunal “canguro”.

Los partidos de oposición han alegado que el principal acusado, Tajemul, tiene vínculos con el MLA local de Trinamool, Hamidur Rahman. El MLA negó cualquier conexión con el acusado. Dijo que era un asunto del pueblo y no relacionado con el partido.

Resultó que la mujer en el video se había fugado con un hombre después de una relación extramatrimonial. El MLA la calificó de “sin carácter”, aunque admitió que el “castigo fue excesivo”.

La principal oposición, el BJP, apuntó al Congreso de Trinamool por el tema. El portavoz del BJP, Gaurav Bhatia, dijo hoy a los medios de comunicación que Bengala Occidental está ahora bajo el “dominio de los talibanes”. “Ya sea Sandeshkhali o violencia electoral, violación o asesinato, la responsabilidad recae en Mamata Banerjee. El Ministerio del Interior estatal está bajo su mando y la ley y el orden han sido arrasados, debe dimitir”, dijo.

Bhatia dijo que el acusado, Tajemul, es un líder de Trinamool. “Es un delincuente habitual. Cree en la justicia rápida, el tribunal canguro y lo llama insaf sabha”.

La CMF también planteó enérgicamente la cuestión. El secretario de estado del CPM y ex diputado Mohammed Salim tuiteó ayer: “¡Ni siquiera #KangarooCourt! Juicio sumario y castigo dado por el matón de @AITCofficial apodado JCB. Literalmente, justicia de tractor en Chopra bajo el gobierno de @MamataOfficial”.

Salim también dijo que el hombre que filmó el vídeo fue expulsado de la casa. “Estas son las reglas del TMC en la zona liberada de Chopra bajo la supervisión de @WBPolice”, dijo. El líder del CPM alegó que Tajemul también está acusado de asesinar a un líder de izquierda.

En un ataque dirigido tanto al Trinamool como al BJP, dijo que el “modelo Suvendu” continúa en Bengala. “Los asesinos siguen en libertad, la parodia de la justicia continúa en Bengala. Cortesía: @MamataOfficial y @abhishekaitc Continuación del modelo @SuvenduWB”, dijo.