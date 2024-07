“Dos nombres preseleccionados”: en medio de vínculos con Gautam Gambhir, la gran “revelación del entrenador en jefe” de Jay Shah

El equipo de cricket de la India tendrá un nuevo entrenador para la serie limitada en Sri Lanka a partir de finales de este mes, dijo el lunes el secretario del BCCI, Jay Shah, pero no reveló quién ha sido elegido para suceder al saliente Rahul Dravid. Se espera que el ex abridor Gautam Gambhir reemplace a Dravid como entrenador de India. El Comité Asesor de Cricket también realizó entrevistas para el puesto de alto nivel y seleccionó a Gambhir y a la ex entrenadora femenina de India, WV Raman.

El nombramiento de un seleccionador también se hará pronto, dijo Shah, que se encuentra en el Caribe con el equipo indio que ganó el título de la Copa del Mundo T20 el sábado, derrotando a Sudáfrica por siete carreras en la final.

“El nombramiento del entrenador y del seleccionador se hará pronto. El CAC ha entrevistado y preseleccionado dos nombres y después de llegar a Mumbai, lo que hayan decidido, lo seguiremos. VVS Laxman va a Zimbabwe pero un nuevo entrenador vendrá de Sri Lanka serie”, dijo Shah a medios de comunicación selectos, refiriéndose a la gira por Zimbabwe que comienza el 6 de julio.

El equipo indio realizará una gira por Sri Lanka con tres T20I y la misma cantidad de ODI a partir del 27 de julio.

La presencia de personas mayores ayudó a la India

Shah mostró su alegría después de que India ganara el título de la ICC después de 11 años aquí el sábado. Elogió los esfuerzos de Rohit Sharma y Virat Kohli, quienes jugaron un papel decisivo en la final.

Ambos veteranos anunciaron su retiro de los T20I después del triunfo y se les unió el todoterreno Ravindra Jadeja para despedirse del formato un día después.

“Fue el mismo capitán el año pasado y lo mismo aquí en Barbados. Ganamos todos los partidos excepto la final de 2023, ya que Australia jugó mejor. Esta vez trabajamos aún más duro y jugamos mejor para ganar el título.

“Si miras a otros equipos, la experiencia cuenta. Desde Rohit hasta Virat, todos han destacado. La experiencia hace una gran diferencia, en los Mundiales tampoco se puede experimentar mucho.

“Un buen jugador sabe cuándo decir adiós al partido, lo vimos ayer. Si miras el porcentaje de goles de Rohit, es mejor que el de muchos jugadores jóvenes”, dijo.

¿Cómo ve la transición tras la retirada de Rohit, Kohli y Jadeja? “La transición ya se produjo con el retiro de tres grandes nombres”, dijo Shah.

India, que se ha ganado la reputación de perder grandes finales durante la última década, finalmente puso fin a su sequía de títulos después de perder dos finales de la ICC en los últimos 12 meses, y Shah espera que la racha ganadora continúe.

“Me gustaría que India ganara todos los títulos. Tenemos el banquillo más grande, sólo tres jugadores de este equipo van a Zimbabwe.

“Por la forma en que este equipo está progresando, nuestro objetivo es ganar la final del Campeonato Mundial de Pruebas y el Trofeo de Campeones. Habrá un equipo similar jugando allí. Los veteranos estarán allí”, dijo Shah.

Sobre el desempeño general de Hardik Pandya en la Copa del Mundo y las posibilidades de que reemplace a Rohit en la capitanía, Shah dijo: “La capitanía la decidirán los seleccionadores y la anunciaremos después de discutir con ellos. Usted preguntó por Hardik, hubo “Hay muchas preguntas sobre su forma, pero nosotros y los seleccionadores mostramos fe en él y demostró su valía”.

India A realizará una gira por Australia

Shah también confirmó que un equipo A viajará a Australia más adelante este año antes de las cinco pruebas en Australia.

El BCCI está planeando una felicitación tras su llegada a la India, pero el aviso de huracán ha cerrado el aeropuerto de Barbados indefinidamente, dejando aislado al equipo victorioso.

“Al igual que tú, nosotros también estamos atrapados aquí. Una vez que los planes de viaje estén claros, pensaremos en la felicitación”, dijo Shah.

(Excepto el titular, esta historia no ha sido editada por el personal de NDTV y se publica desde un canal sindicado).