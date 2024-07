Cuerpos en bloques de hielo, las familias esperan la autopsia

Las autoridades cifran en 116 el número de muertos en la estampida de Hathras

Hathras (ARRIBA):

Dezenas de corpos jaziam em blocos de gelo dentro do hospital do governo aqui na terça-feira à noite, após a debandada mortal em uma congregação religiosa, enquanto os parentes das vítimas esperavam do lado de fora, na garoa, para levar os restos mortais de regresa a casa.

Las autoridades cifran el número de muertos en 116, 108 de ellos mujeres y siete niños. Las víctimas formaban parte de la multitud de miles de personas que se reunieron cerca de la aldea de Phulrai, en la zona de Sikandrarau, para el ‘satsang’ del predicador religioso Bhole Baba.

La estampida se produjo alrededor de las 15:30 horas, cuando Baba abandonaba el lugar.

Afuera del Centro de Salud Comunitario de Sikandra Rao, el centro de salud más cercano al lugar de la estampida, muchos continuaron buscando a sus familiares desaparecidos hasta altas horas de la noche.

Rajesh, que vive en el distrito de Kasganj, dijo que estaba buscando a su madre, mientras que Shivam buscaba a su tía paterna (bua).

Ambos portaban celulares en sus manos con fotografías de sus familiares.

“Vi la foto de mi madre en un canal de noticias y la reconocí. Había venido aquí para ver el programa junto con otras dos docenas de personas de nuestra aldea”, dijo Rajesh.

Anshu y Pabal Kumar esperaron cerca del CHC en su pequeña camioneta, cargada con contenedores de leche vacíos, con la esperanza de encontrar a Gopal Singh, de 40 años, el padre desaparecido de su primo.

“Fue al espectáculo pero aún no ha regresado a casa. No es inteligente, ni siquiera lleva teléfono”, dijo Anshu a PTI.

Dijo que Singh no era un seguidor de Baba, pero que había asistido al evento por primera vez ante la insistencia de un conocido.

Meena Devi, que perdió a su madre Sudama Devi (65), dijo: “Estaba lloviznando en la zona (Sadiqpur) donde vivo; de lo contrario, había planeado ir al ‘sangat’ con mi madre”. Una Meena inconsolable estaba sentada frente al departamento de tuberculosis del hospital del distrito combinado de Bagla, donde se guardaban decenas de cadáveres en la planta baja.

“Mi hermano y mi cuñada, sus hijos, acompañaron a mi madre al ‘Sangat’. Entre la multitud, mi madre se quedó atrás y quedó aplastada”, dijo a PTI.

Vinod Kumar Suryavanshi, que vive en la aldea de Barse en Sasni Tehsil, perdió a su tía materna de 72 años, mientras que su madre sobrevivió afortunadamente.

“He estado aquí durante tres horas. El cuerpo todavía está aquí y me han dicho que ahora le harán la autopsia, pero no estoy seguro de cuánto tiempo más tardará”, dijo mientras esperaba al hijo de su tía. que llegaba aquí desde Greater Noida.

Suryavanshi dijo que su tía y su madre habían estado siguiendo los sermones de Baba durante unos 15 años y describieron la estampida como “desafortunada”.

Varios cadáveres fueron retenidos en el hospital regional de aquí. Algunos estaban en el centro de traumatología de la zona de Sikandrarau, cerca del lugar del incidente, mientras que otros fueron enviados al hospital gubernamental en el distrito adyacente de Etah.

“El cuerpo de mi madre está aquí, pero no puedo llamar a una ambulancia para que lo lleve a la autopsia”, dijo Rajesh, con una mascarilla mientras hacía preguntas frenéticas a los agentes de policía de servicio en el departamento de tuberculosis.

Mientras tanto, el personal y los voluntarios de RSS y Bajrang Dal también permanecieron en el hospital desde la tarde, distribuyendo paquetes de agua y ofreciendo orientación sobre procedimientos médicos a los familiares de las víctimas, muchas de las cuales estaban en shock y luchando por hacer frente a la tragedia.

“El número de ambulancias era inadecuado para los cadáveres que vimos aquí hoy”, dijo a PTI Aniket, un voluntario de Bajrang Dal, mientras hacía guardia en la puerta del edificio del Departamento de Tuberculosis, empapado en sudor.

Ese mismo día, se desarrollaron escenas desgarradoras frente al Centro de Traumatología Sikandara Rao en el distrito, donde las víctimas, muertas o inconscientes, fueron trasladadas en ambulancias, camiones y automóviles.

Una mujer lloraba entre cinco o seis cadáveres en un camión, pidiendo a la gente que la ayudaran a sacar el cuerpo de su hija del vehículo.

“Hay entre 100 y 200 víctimas y sólo había un médico en el hospital. No había instalaciones de oxígeno. Algunos todavía respiran, pero no hay instalaciones de tratamiento adecuadas”, dijo un joven agitado fuera del hospital.

El testigo Shakuntala Devi dijo a PTI Videos que la estampida se produjo mientras la gente abandonaba el lugar al final del ‘satsang’. “Afuera había una carretera construida sobre un desagüe. La gente caía una encima de otra”, dijo.

Un segundo testigo, Sonu Kumar, dijo que había al menos 10.000 personas en el lugar y que cuando Baba se marchaba, muchos de ellos corrieron a tocarle los pies.

Al regresar, las personas resbalaron y cayeron unas sobre otras mientras partes del suelo se inundaban con el agua que se desbordaba de un desagüe cercano, añadió.

Otra persona que abandonó el lugar antes de que terminara el programa dijo que los preparativos eran inadecuados para el tamaño de la multitud reunida en el lugar.

Afuera de la morgue en Etah, Kailash dijo que la gente cayó una encima de otra debido al barro resbaladizo y la multitud detrás de ellos los aplastó.

Santosh, que fue a Hathras desde Firozabad para participar en el ‘satsang’, dijo a los periodistas: “Fui al Satsang con mi hermana. Hari ji llegó alrededor del mediodía. Concluyó a la 1:30 am. Tomé prasad en el pandal con mi hermana. .

“Cuando salimos, vimos que todos corrían hacia el darshan. Había una alcantarilla cerca y algunas personas cayeron en ella”. Dijo que el número de agentes de policía en el lugar era relativamente menor.

El director general adicional de policía de Agra y el comisionado de división de Aligarh son parte de un equipo que investigaría el incidente, dijo el gobierno estatal. Se ha pedido al equipo que presente su informe en un plazo de 24 horas.

Hablando con los periodistas, el magistrado de distrito Ashish Kumar dijo que se trataba de una función privada para la cual el magistrado subdivisional concedió permiso. La administración local se encargó de la seguridad fuera del recinto, mientras que los organizadores se encargaron de la organización interna, añadió.

El gobierno de Uttar Pradesh dijo que se registrará una FIR contra los organizadores del espectáculo.