Cricket, poder y la gloria T20 de la India en Barbados

Un pedacito de cielo.

Una frecuencia cardíaca peligrosamente más alta de lo normal.

Un país palpitante de 1.500 millones de habitantes que explota de alegría y frenesí.

Incluso antes de que India levantara el trofeo de la ICC después de una sequía de 13 años, el cricket nos dio todo lo que se suponía que debía dar. Lo que pasó después es sólo cuestión de pequeños detalles.

Pero ¿qué pasa cuando un país logra una victoria deportiva? Empecemos modificando un dicho erróneamente atribuido a Oscar Wilde. “Todo en la vida humana tiene que ver con el sexo, excepto el sexo. El sexo tiene que ver con el poder”. Todo gira en torno al cricket; El cricket se trata de poder. ¿Es de extrañar, entonces, que Estados Unidos esté ahora “muy” interesado en el cricket?

Lo que esta copa significa para nosotros

Después de celebrar en las calles, abrazar a extraños con alegría, repetir esos momentos mágicos del cricket de primera clase que culminaron en una victoria soñada y escribir ensayos de opinión sobre por qué este equipo masculino ganador de la Copa Mundial ICC T20 es el mejor del mundo. Deberíamos pensar un poco más profundamente en lo que significa esta victoria para nosotros. Para el pedante, el mondain y el plebeyo.

La obra maestra del escritor uruguayo Eduardo Galeano sobre fútbol, Fútbol a sol y sombra, es una ventanilla única para cualquiera que quiera explorar el poder de los deportes. “Dime cómo juegas y te diré quién eres”, dice Galeano. Sus exploraciones del “fútbol” en América Latina revelan todo sobre el pasado, el presente e incluso el futuro de la región. El fútbol está indisolublemente ligado a la identidad latinoamericana, al igual que el cricket lo está a la identidad del sur de Asia. Hay algo primordial en esto. De hecho, no vemos esto en el llamado “primer mundo”.

Esta autora tuvo su peor experiencia deportiva en una ciudad de Escocia, un país con un equipo internacional de cricket. No hay nada peor que ser la única persona familiarizada con el cricket en un país que lleva más de dos siglos jugando al cricket. El sabor salado de la derrota de la India en la final de la Copa Mundial ICC ODI (masculina) se vio exacerbado por el hecho de que los colonizadores, que nos trajeron el deporte, han seguido adelante total y completamente. No lo ven como una herramienta para ejercer su poder; Depende de Brave New World hacer lo que quiera con el cricket.

Nunca es solo un juego

El escritor caribeño CLR James escribió en Más allá de una frontera“Puede haber dolor intenso y sangrado cuando tantos miles ven los inevitables altibajos de un solo juego”. Para países como India, el cricket nunca puede ser sólo un juego, por muy fuerte que griten los cínicos en sus torres de marfil. Una victoria o una derrota en el cricket tiene consecuencias para quienes ni siquiera están en el estadio, física o metafóricamente. Las Indias Occidentales, que no son un país, basaron su principio de unidad en el poder del cricket. No se puede trivializar como “sólo un juego”. Reconocer tu poder es el primer paso para rescatarte de los males que ese poder genera.

En marcado contraste con la conceptualización platónica del deporte -un medio para alcanzar el fin de la virtud personal, la capacidad intelectual y la armonía sociopolítica- la victoria no tiene necesariamente un impacto moderador en un pueblo. Académicos como Ria Ivandić, Tom Kirchmaier, Yasaman Saeidi y Neus Torres Blas han demostrado recientemente cómo “en resumen, en una amplia variedad de deportes y contextos, la violencia doméstica aumenta después de un partido”. Sí, puede haber escenas públicas de celebración en las que todas las generaciones compartan la gloria de una derrota ilusoria. Puede haber un igualitarismo momentáneo que se manifieste en los saludos entre los conductores de élite de Porsche y los vendedores de globos.

Una victoria dramática, una belleza terrible.

No hay nada más satisfactorio que una victoria dramática. “¿No es peor ganar sin magia, sin sorpresa ni belleza, que perder?” Galeano dice esto de las victorias en el fútbol. Con una dramática victoria deportiva viene una terrible belleza. Cuánto terror se debe permitir que se desate es una cuestión que debe evaluar una república en funcionamiento. India reconoció el potencial del cricket para fomentar una identidad nacional: los políticos de carrera se involucraron activamente en la gestión del deporte y explotaron su promesa. Los jugadores de críquet también se han involucrado en la realpolitik. Todo es juego limpio.

El actual momento de gloria del cricket de la India llegó desde Barbados. Es el lugar donde estalló hace veinticinco años una de las controversias más importantes, con superposiciones de colonialismo, identidad y cricket. Lloyd Barker, un árbitro de las Indias Occidentales, fue acusado por el corresponsal de la BBC Christopher Martin Jenkins de capitular ante la apelación del capitán de las Indias Occidentales, Viv Richards, y de despedir injustamente a Robert Bailey durante la serie de pruebas entre Inglaterra y las Indias Occidentales en 1990. Barbados estalló en protesta contra esto. una afrenta a la cultura y el carácter caribeños.

La historia del cricket en India debe seguir lo que dice Galeano en el contexto del fútbol: “un triste viaje de la belleza al deber”. La India tiene el deber de proteger, y sólo la India puede hacerlo, la belleza del cricket.

(Nishtha Gautam es una autora y académica radicada en Delhi).

Descargo de responsabilidad: estas son las opiniones personales del autor.