Cómo un viaje a Kashi hace 30 años convenció a Sudha Murty de no comprar saris

Nueva Delhi:

La diputada Rajya Sabha e ingeniera convertida en filántropa Sudha Murty reveló en una entrevista que no ha comprado un sari en 30 años. El motivo: un viaje a Kashi (Varanasi). Sudha Murty, esposa del presidente de Infosys, Narayana Murthy, ha aparecido a menudo en las noticias por su sencillez a pesar de su inmensa riqueza.

En una entrevista con The Voice of Fashion, Sudha Murty compartió: “Dicen que cuando vas a Kashi, debes renunciar a algo que realmente te gusta. Me encantaba ir de compras, así que mi promesa a Ganga fue que dejaría de comprar”. para esta vida.”

Murty, de 73 años, dijo en la entrevista que su compromiso con esa promesa está profundamente arraigado en su educación, ya que sus padres y abuelos vivieron vidas frugales con posesiones mínimas.

“Cuando mi madre falleció hace seis años, nos llevó sólo media hora donar las cosas de su armario porque sólo tenía entre 8 y 10 saris. Cuando mi abuela falleció hace 32 años, sólo tenía cuatro saris. Viajaron ligeros por esta tierra y, como esto era parte de mi educación, me resultó más fácil adoptar una vida más sencilla con menos posesiones”, dijo.

Durante más de dos décadas, Murty ha usado saris que le regalaron sus hermanas, amigos cercanos y ocasionalmente las ONG con las que trabaja. Entre sus posesiones más preciadas, dijo, se encuentran dos saris bordados a mano que le regaló un grupo de mujeres cuyas vidas ayudó a transformar a través de su trabajo con la Fundación Infosys.

Si bien sus hermanas inicialmente le regalaban algunos saris cada año, la señora Murty finalmente encontró que la creciente colección era difícil de manejar. “Les dije que no más regalos. Ya tengo demasiado”, dijo.

“He usado saris durante cincuenta años y siempre me aseguro de ventilarlos después de usarlos, plancharlos y mantenerlos alejados. No uso mis saris tan bajos que barren el piso, para que no se ensucian y tienen una vida más larga”, añadió.

La presidenta de la Fundación Infosys, en su discurso inaugural en Rajya Sabha a principios de esta semana, lanzó un programa de vacunación patrocinado por el gobierno para combatir el cáncer de cuello uterino. Murty también pidió el reconocimiento de 57 sitios turísticos nacionales como Patrimonio de la Humanidad.

Murty, autora de varios libros, la mayoría para niños, fue nominada al Rajya Sabha en el Día Internacional de la Mujer de este año.