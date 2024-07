Cómo mantenerse fresco cuando no hay electricidad

El aumento de las temperaturas está llevando la red eléctrica de California a sus límites… otra vez.

Los meteorólogos dicen que el calor extremo arrasará el estado esta semana, dando inicio a lo que se espera sea la ola de calor más larga del año. El norte de California, el Valle Central y los desiertos del suroeste, en particular, se están preparando para temperaturas peligrosas durante el fin de semana festivo extendido del 4 de julio y hasta principios de la próxima semana.

La demanda de refrigeración las 24 horas podría afectar a los servicios públicos del estado, y el mayor riesgo de incendios forestales también amenaza con forzar algunos cortes de energía preventivos. Puedes encontrar muchos consejos en línea para combatir el calor, pero muchos de ellos implican el uso de un poco de electricidad.

Vea qué puede hacer para mantener la calma sin electricidad, antes y durante un corte de energía.

Cómo prepararse antes de un apagón

Si recibe un aviso previo de un apagón, intente enfriar su casa lo más posible de antemano y haga todo lo posible para mantenerla así, dijo Joseph Riser, oficial de información pública del Departamento de Manejo de Emergencias de Los Ángeles. Durante una alerta Flex, desea mantener su aire acondicionado a 78 o más, o apagarlo por completo. Pero antes de que la alerta entre en vigor, está bien activarla para que el sistema tenga que trabajar menos cuando debería conservar energía. Cierre persianas, cortinas y puertas para contener el aire más frío.

Un ventilador recargable o que funcione con baterías será útil. Incluso un pequeño dispositivo portátil le ayudará a sentirse más cómodo. Considere agregar uno a su kit de emergencia. Si obtiene uno que se puede recargar a través de USB, puede usar la energía de una computadora portátil cargada o un banco de energía para mantener el ventilador funcionando durante un apagón prolongado.

Mantente hidratado. El agua del grifo seguirá siendo accesible: los cortes de energía son frecuentes no afecta si la plomería funciona – y es perfectamente seguro beber en Los Ángeles, dijo Riser. Si prefiere filtrar agua en su refrigerador, considere llenar algunas botellas adicionales con anticipación.

Regístrese para recibir alertas de su proveedor de electricidad y agregue la página del mapa de cortes a favoritos para obtener la información más reciente. En gran parte del sur de California, será Southern California Edison, que tiene una mapa de cortes aquí y te permite Regístrese para recibir alertas por correo electrónico, mensajes de texto y teléfono. aquí. En la ciudad de Los Ángeles, puedes consultar el Mapa de cortes del Departamento de Agua y Energía de Los Ángeles aquí Es haga clic aquí para registrarse para recibir alertas. Aquí están Mapa de cortes para San Diego Gas & Electric Es cómo descargar la aplicación con alertas. Y aquí es donde encontrarlo el mapa de cortes de Pacific Gas & Electricque sirve a gran parte del resto de California, y Dónde inscribirse para recibir estas alertas.

Cómo mantenerse fresco cuando se corta la luz

Hidratar, hidratar, hidratar. Con una gran advertencia: el agua fría hará que su cuerpo trabaje más, lo que provocará que se caliente, dijo Riser. Limítese a tomar bebidas frías o heladas, no aquellas que estén uno o dos grados por debajo del glacial. Y no olvides ofrecer mucho a tus mascotas.

Las compresas frías en la cabeza y la parte posterior del cuello, y los baños o duchas frías son otras buenas formas de regular la temperatura corporal, con la misma advertencia acerca de pecar de “frío” en lugar de “frío”. Colocar los pies en un balde con agua fría te ayudará a refrescarte si no quieres pasar todo el día en la bañera. Si tienes una botella con atomizador, puedes llenarla con agua fría y rociarla tú mismo.

“Conocer su hogar” puede ayudarlo a evitar el sobrecalentamiento, dijo Riser. Dependiendo de cuánto dure el apagón y de la dirección de las ventanas, es posible que desees trasladarte a habitaciones con áreas más frescas a medida que pase el tiempo. Pocas personas en California tienen sótanos, pero si los tienes, probablemente no haga tanto calor allí. Si su casa tiene varios pisos, la planta baja será una mejor opción que los pisos superiores. Si sabes que hay un momento específico del día en el que sopla la brisa, abre la ventana a esa hora para que tu casa se enfríe. Si tiene un área con sombra o incluso una piscina en su patio trasero, es posible que haga más fresco afuera que adentro.

Esté atento a la temperatura exterior y interior de su casa a medida que avanza el día. Si la temperatura exterior baja a un nivel inferior, haz lo contrario de lo que hacías antes: abre todas las ventanas y puertas y deja entrar aire más fresco. O aproveche la oportunidad para ir a un parque local u otro lugar al aire libre con sombra.

Riser también recomienda verificar si familiares y amigos locales todavía tienen energía. Puedes optar por ir a su casa por unas horas o pasar la noche. También puede visitar un centro de refrigeración, la biblioteca local o un restaurante o cine si se lo puede permitir. Nuevamente, registrarse para recibir alertas de su proveedor de energía lo ayudará a controlar cuánto tiempo puede esperar que las luces estén apagadas y cuándo puede regresar a casa.

Algunas cosas que no debemos hacer cuando hay un corte de energía:

Párate frente a un refrigerador abierto: aunque es comprensiblemente tentador, esto no ayudará mucho a regular tu temperatura corporal y corres el riesgo de arruinar toda tu comida.

Utilice un generador de gas en el interior: nunca, jamás.

Cocine con aparatos de gas: incluso si tiene una estufa o un horno de gas todavía funcionando, trate de evitar cocinar en el interior cuando intente mantener la temperatura lo más baja posible.

Quemar velas: representan un peligro de incendio. Si necesitas luz, opta por fuentes que funcionen con baterías.

Cuando no puedes encender el aire acondicionado y hace demasiado calor afuera, corres el riesgo de contraer enfermedades relacionadas con el calor. Aquí están las señaleso que fazer quando eles acontecerem e quando for a hora de ir ao pronto-socorro ou ligar para o 911. Nunca hesite em ligar para os serviços de emergência quando se sentir gravemente doente, disse Riser, mesmo quando for durante outra emergência, como uma Corte de energia.